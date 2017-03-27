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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Уроки "Безопасное электричество" от "Оренбургэнерго"

Уроки Безопасное электричество от Оренбургэнерго

29 марта 2017, 16:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО

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Сотрудники филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети»)-«Оренбургэнерго» провели уроки «Безопасное электричество» для учеников школы № 62 Оренбурга.

В этот раз школьники пришли к энергетикам в гости. Два дополнительных занятия для учеников 5 и 6 классов прошли в учебных классах «Оренбургэнерго» в День открытых дверей. Урок начался с мультфильма: нарисованный герой играет возле трансформаторной подстанции и пытается забраться внутрь, голос за кадром останавливает хулигана.

О том, что могло бы произойти, если бы школьник проник внутрь, энергетики рассказали на уроке. Ребята вместе определяли объект электрической опасности, проговаривали правила электробезопасности. Последствия неосторожного и небрежного поведения вблизи энергообъектов энергетики показали в фильме. На уроке использовались наглядные пособия и дидактический материал. Было и практическое задание – выйти «гусиным шагом» из зоны шагового напряжения.

Весной, перед наступлением паводка, энергетики обращают внимание школьников на правила поведения вблизи подтопленных энергообъектов:

-  считать любое оборудование под напряжением;
- не приближаться к линиям электропередачи или трансформаторным подстанциям, оказавшимся в зоне подтопления;
- особую осторожность необходимо соблюдать при эвакуации на плавсредствах из зон затопления: не проплывать под линиями электропередачи, из-за подъема воды габариты между водной поверхностью и проводом ЛЭП сокращается, и, приблизившись на недопустимое расстояние, можно попасть под напряжение, даже не касаясь токоведущих частей;
- о подтоплении электроподстанции, поврежденной опоре, оборванном проводе или искрении необходимо сообщить взрослым и в экстренные службы по телефонам 102, 112.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"
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