В 2016 году специалисты астраханского филиала МРСК Юга выявили 12 нарушений в охранных зонах энергообъектов

В 2016 году специалисты астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») выявили 12 нарушений охранных зон энергообъектов. Половина из них – в областном центре, другие - в Камызякском, Приволжском и Икрянинском районах.

Наиболее распространенный вид нарушения – строительство в охранных зонах зданий и сооружений, которые препятствуют доступу к энергообъектам для ремонта или техобслуживания, необходимых для обеспечения качественного энергоснабжения потребителей.



По всем выявленным фактам нарушения охранных зон энергообъектов специалисты астраханского филиала МРСК Юга выдали предписания, в случае невыполнения которых соответствующие документы будут переданы в специальные органы надзора.

Нарушители за свой счет обязаны выполнить работы по сносу и заборов и фундаментов в границах охранных зон ЛЭП. Для ВЛ-110 кВ это 20 метров, для ВЛ-35кВ - 15 метров, для ВЛ-10 и 0,4 кВ - от 10 до 2-х метров.



Астраханский филиала МРСК Юга напоминает, что нарушение охранных зон энергообъектов опасно для здоровья и жизни людей! Для поражения током иногда не требуется прямого контакта – достаточно приблизиться к токонесущему оборудованию на недопустимое расстояние.



Помните:



- в охранных зонах ВЛ запрещается размещать склады, детские и спортивные площадки, стоянки автотранспорта, торговые точки, запускать любые летательные аппараты, удить рыбу, разбивать туристические стоянки;

- без согласования с сетевой организацией запрещены строительные, земляные, погрузочно-разгрузочные и ремонтные работы, посадка и вырубка деревьев, проезд под воздушными линиями электропередачи машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метров;

- сельским жителям и дачникам необходимо проявлять особую осторожность и строго соблюдать правила электробезопасности при возведении дополнительных построек, покраске фасадов домов, так как кабельные или воздушные линии зачастую проходят в непосредственной близости от земельных участков. Помните: любые строительные, земляные, погрузочно-разгрузочные работы вблизи воздушных линий электропередачи обязательно должны быть согласованы с электросетевой организацией;

- недопустимо забираться на деревья, вблизи которых проходят провода ВЛ, и даже дотрагиваться до них, особенно в сырую погоду. Электричество способно причинить вред здоровью даже без прикосновения к проводу, на расстоянии, через пробой воздушного промежутка между телом человека и проводом под напряжением;

- запрещается приближаться к лежащему на земле оборванному проводу на расстояние ближе 8 м.



При обнаружении провисшего или оборванного провода, открытых дверей электроустановок, а также поврежденных опор необходимо немедленно сообщить об этом по телефону единой «горячей линии» ПАО «МРСК Юга» 8-800-100-70-60.