В 2016 году в филиал МРСК Северо-Запада "Колэнерго" поступило более 11 тысяч обращений потребителей

CABEX 2017
29 марта 2017, 14:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО
«Больше половины обращений, полученных нами от потребителей в 2016 году, связаны с запросами справочной информации, консультациями, - отметил заместитель директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по развитию и реализации услуг Алексей Лебедев. – Пока потребители предпочитают обращаться к нам лично или по телефону, однако многие активно используют и он-лайн сервисы».
Напомним, физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели при необходимости присоединения к сети энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт могут воспользоваться он-лайн сервисом: отправить заявку на техприсоединение через интернет-портал «ПАО МРСК Северо-Запада» https://clients.mrsksevzap.ru/sendclaim
Также получить консультацию, сообщить сведения о наличии необходимых, в том числе, правоустанавливающих документов, оформить заявку на технологическое присоединение устройств мощностью до 150 кВт потребитель может, позвонив по телефонному номеру: 8-800-333-02-52.
По итогам 2016 года в пунктах по работе с потребителями «Колэнерго» принято более 11 тысяч обращений.