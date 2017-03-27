 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2016 году в филиал МРСК Северо-Запада "Колэнерго" поступило более 11 тысяч обращений потребителей

В 2016 году в филиал МРСК Северо-Запада Колэнерго поступило более 11 тысяч обращений потребителей

29 марта 2017, 14:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО

Обсудить на форуме

249 просмотров

 «Больше половины обращений, полученных нами от потребителей в 2016 году, связаны с запросами справочной информации, консультациями, - отметил заместитель директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по развитию и реализации услуг Алексей Лебедев. – Пока потребители предпочитают обращаться к нам лично или по телефону, однако многие активно используют и он-лайн сервисы».
 
Напомним, физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели при  необходимости присоединения к сети энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт могут воспользоваться он-лайн сервисом: отправить заявку на техприсоединение  через интернет-портал «ПАО МРСК Северо-Запада»  https://clients.mrsksevzap.ru/sendclaim
 
Также получить консультацию, сообщить сведения о наличии необходимых, в том числе, правоустанавливающих документов, оформить заявку на технологическое присоединение устройств мощностью до 150 кВт потребитель может, позвонив по телефонному номеру: 8-800-333-02-52.
 
По итогам 2016 года в пунктах по работе с потребителями «Колэнерго» принято более 11 тысяч обращений.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Колэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!