В АО "АЭМ-технологии" изготовили колена для АЭС Куданкулам

CABEX 2017
29 марта 2017, 11:24
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ, АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ
В компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) прошла штамповка трубных заготовок — крутоизогнутых колен для Главных циркуляционных насосов (ГЦН) АЭС Куданкулам (Индия).
Работы прошли в два этапа на термо-прессовом участке Волгодонского филиала. Сначала провели овализацию изделий. Это процесс формирования из цилиндрических заготовок труб овальной формы.
Цилиндрические обечайки длиной 3000 мм, диаметром 1200 мм и толщиной стенки 110 мм разогрели до 1050 градусов. При этой температуре заготовки выдержали в печи более двух часов. Затем раскаленные трубы переместили в специализированную штамповую оснастку для обработки давлением. Под нажимом пресса силой около 1000 тонн заготовки для будущих отводов ГЦН получили необходимую «приплюснутую» форму.
После этого специалисты провели окончательную штамповку крутоизогнутых колен. Заготовки вновь подвергли термической обработке и с помощью пресса придали им нужный изгиб. Всего на Атоммаше изготовили 8 колен ГЦН.
Готовые крутоизогнутые колена будут направлены в филиал «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» для дальнейшего производства главных циркуляционных насосов.
Крутоизогнутое колено — один из узлов Главного циркуляционного насоса. В работе атомной станции участвуют четыре ГЦН, обеспечивающих перегонку теплоносителя по трубам первого контура установки: от корпуса реактора до парогенератора и обратно.