В НИУ МЭИ состоялась открытая лекция руководителя Подкомитета С2 РНК СИГРЭ Дьячкова Владимира Анатольевича

22 марта 2017 года в Национальном исследовательском университете «МЭИ» под эгидой Подкомитета С2 РНК СИГРЭ «Функционирование развития энергосистем и экономика» и Молодежной секции прошла открытая лекция руководителя Подкомитета C2 Дьячкова Владимира Анатольевича, к.т.н., заместителя главного диспетчера по режимам АО «СО ЕЭС».

Тема лекции: «Требования к устойчивости энергосистем. Нормативные и регламентирующие документы. Определение области допустимых режимов работы энергосистем».

В лекции приняли участие 30 студентов старших курсов НИУ МЭИ и специалисты энергокомпаний – АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра, ЗАО «СуперОкс» и Департамента перспективных проектов АО «СОЭК».

В рамках лекции молодые специалисты познакомились с требованиями к устойчивости энергосистем, действующими документами и проектами по модернизации и развитию нормативной базы. Лектор рассказал о системе настройки противоаварийного оборудования и базовых навыках по управлению энергосистемами в чрезвычайных ситуациях.

«Обеспечение противоаварийного управления является основополагающим в устойчивой работе энергосистемы», - подчеркнул в ходе лекции Владимир Анатольевич Дьячков.

С презентацией лекции «Требования к устойчивости энергосистем. Нормативные и регламентирующие документы. Определение области допустимых режимов работы энергосистем» можно ознакомиться по ссылке.