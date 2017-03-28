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Отраслевые новости: Россия

В Суворове Тульской области более шести тысяч жителей остались без электричества

В Суворове Тульской области более шести тысяч жителей остались без электричества

29 марта 2017, 12:04
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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Как рассказали в управлении МЧС России по региону, нарушение в электроснабжении в городе Суворов днем 28 марта произошло из-за непогоды. Сообщается, что в кабельном тоннеле внутри трансформаторной станции случилось замыкание.

В результате в зону отключения электричества попали 358 домов, население которых составляет 6145 человек.

Позже стало известно, что специалисты провели необходимые ремонтные работы и в данный момент электроснабжение удалось полностью восстановить.

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