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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В ходе акции "Час Земли" ФСК ЕЭС сэкономила почти 10 тыс. кВт*ч

В ходе акции Час Земли ФСК ЕЭС сэкономила почти 10 тыс. кВт*ч

29 марта 2017, 11:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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ФСК ЕЭС приняла участие в международной акции «Час Земли». По всей стране было частично отключено освещение административных зданий и производственных объектов компании.

Вечером, 25 марта, в зданиях исполнительного аппарата ФСК ЕЭС, офисах филиалов и энергообъектах было временно отключено освещение в объемах, не влияющих на производственную деятельность и обеспечение безопасности.

Всего в «Часе Земли» приняли участие 792 объекта компании - на 30 больше, чем в 2016 году. Общий объем сэкономленной электроэнергии составил 9992,09 кВт*ч.

В этом году в России в «Часе Земли» приняли участие 150 городов. По всей стране была выключена подсветка зданий, памятников архитектуры и других объектов.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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