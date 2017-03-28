В ходе акции "Час Земли" ФСК ЕЭС сэкономила почти 10 тыс. кВт*ч

CABEX 2017
29 марта 2017, 11:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
ФСК ЕЭС приняла участие в международной акции «Час Земли». По всей стране было частично отключено освещение административных зданий и производственных объектов компании.
Вечером, 25 марта, в зданиях исполнительного аппарата ФСК ЕЭС, офисах филиалов и энергообъектах было временно отключено освещение в объемах, не влияющих на производственную деятельность и обеспечение безопасности.
Всего в «Часе Земли» приняли участие 792 объекта компании - на 30 больше, чем в 2016 году. Общий объем сэкономленной электроэнергии составил 9992,09 кВт*ч.
В этом году в России в «Часе Земли» приняли участие 150 городов. По всей стране была выключена подсветка зданий, памятников архитектуры и других объектов.