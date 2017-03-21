ЗАО "Кубанькабель" представит свою кабельную продукцию на выставке wire Russia 2017

CABEX 2017
29 марта 2017, 14:32
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: wire Russia 2017, КУБАНЬКАБЕЛЬ
Закрытое акционерное общество «Кабельный завод «Кубанькабель» - динамично развивающееся предприятие с 25-летним опытом работы по производству и реализации кабельной продукции, на котором одновременно сосредоточен выпуск монтажных, волоконно-оптических, телефонных, контрольных, силовых кабелей.
Производство оснащено современным оборудованием ведущих зарубежных компаний, базируется на применении прогрессивных технологий и использовании высококачественных материалов.
Среди продукции:
- кабели оптические универсальные ГЕРДА-КОУ;
- кабели телефонные ГЕРДА-ТП, ГЕРДА-СТ, ГЕРДА-ТС;
- кабели монтажные «Витая пара» МКЭШВ, СОББИТ, ГЕРДА, КВИП;
- кабели контрольные КВВГ;
- кабели универсальные инструментальные КУИН;
- кабели универсальные огнестойкие КУИН-СП;
- провода и кабели установочные КУИН-Пу, КУИН-Ку;
- кабели универсальные силовые КУСИЛ.
Продукция сертифицирована, соответствует требованиям ГОСТ и отраслевым ТУ, может выпускаться в различном исполнении.
На предприятии разработана и внедрена система менеджмента качества (СМК), отвечающая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ РВ 0015-002-2012.