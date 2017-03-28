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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" опубликовало финансовую отчетность за 2016 год, составленную в соответствии с МСФО

Ленэнерго опубликовало финансовую отчетность за 2016 год, составленную в соответствии с МСФО

29 марта 2017, 14:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») опубликовало финансовую отчетность за 2016 год, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). За 2016 год выручка ПАО «Ленэнерго» выросла на 51% и составила 59 млрд руб. Показатель EBITDA вырос в 2 раза и составил 23,9 млрд руб. Чистая прибыль за отчетный период составила 7,7 млрд руб., относительно 2015 года финансовый результат улучшился на 7,5 млрд рублей.

Чистая прибыль Общества по итогам 2016 года составила 7 703 млн руб. Относительно 2015 года финансовый результат улучшился на 7 559 млн рублей (за 2015 год ПАО «Ленэнерго» была получена прибыль 144 млн руб.).

Выручка от реализации по итогам работы за 2016 год составила 59 023 млн руб., что на 51,2% выше показателя за 2015 год (39 027 млн руб.). Рост выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии за 2016 год относительно 2015 года обусловлен приведением тарифно-балансовых решений в соответствие с действующим законодательством и частичным возмещением недополученных доходов в предыдущие годы периода регулирования.

Показатель EBITDA за 2016 год составил 23 916 млн руб., что на 100,3 % выше аналогичного показателя за 2015 год (11 943 млн руб.).

Показатель Чистый долг/EBITDA на конец отчетного периода вырос вследствие более значительного роста чистого долга по сравнению с ростом показателя EBITDA и составил 1,01 против 0,91 на конец 2015 года.

Объем капитальных вложений в 2016 году составил 20 760 млрд руб., что на 93,5% выше показателя за 2015 год (10 727 млрд руб.). Рост освоения обусловлен реализацией в 2016 году мероприятий по исполнению накопленных обязательств по технологическому присоединению потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, финансируемых за счет средств, полученных от реализации облигаций федерального займа.

С бухгалтерской отчетностью ПАО «Ленэнерго» и материалами для акционеров и инвесторов можно ознакомиться на сайте компании, перейдя по ссылке http://www.lenenergo.ru/shareholders/open_info.

Компания: ПАО "Ленэнерго"

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