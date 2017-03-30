Энергорынок пугают дорогим прогнозом

Цена мощности на российском энергорынке быстро увеличивается, рост уже затронул конечных потребителей, которые опасаются усиления тенденеции. В "Совете рынка" повышение цен объясняют платежами за более дорогие новые энергоблоки, но в марте ждут стабилизации.



В феврале средневзвешенная нерегулируемая цена (СВНЦ) мощности для гарантирующих поставщиков (ГП, основные энергосбыты регионов) резко увеличилась, следует из результатов мониторинга "Совета рынка". Особенно сильный рост пришелся на первую ценовую зону оптового рынка (европейская часть РФ и Урал) — в среднем на 52% к январю, на пике до 72%. В январе рост цены мощности для ГП к декабрю 2016 года составил 22,6%.



Речь идет об одной из составляющих предельного уровня конечных энергоцен для розничных потребителей (кроме населения), в нее также входят оптовая цена на электроэнергию, тариф сетей и маржа энергосбытовых компаний. По оценке Натальи Пороховой из АКРА, рост цены на мощность на 22,6% увеличивает конечную цену для потребителей на 5%, если мощность дорожает на 72% — на 16%. Но СВНЦ — индикативный показатель, фактическая цена мощности для ГП рассчитывается ближе к концу месяца и может отличаться. Так, по данным ассоциации "Сообщество потребителей энергии", в Белгородской и Липецкой областях в феврале цены для потребителей выросли к декабрю 2016 года на 8-16%. "Совет рынка" объясняет рост в феврале особенностями формулы, учитывающей более низкие цены мощности в декабре 2016 года.



По данным "Совета рынка", основная причина всплеска цен — покупка мощности по договорам поставки (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций за счет повышенного платежа потребителей) новых АЭС и ГЭС, они в январе повысили фактическую цену на мощность на 11,1%. В январе началась поставка мощности дорогих энергоблоков Белоярской АЭС "Росэнергоатома" (3,88 млн руб. за МВт) и Зеленчукской ГЭС-ГАЭС "РусГидро" (1,3 млн руб. за МВт). В "РусГидро" считают, что основной прирост цены дал атомный ДПМ, Зеленчукская станция небольшая — 140 МВт. В "Росэнергоатоме" заметили, что введенный на Белоярской АЭС блок БН-800 — не серийный, на нем отрабатывается технология замкнутого ядерного топливного цикла.



Еще один фактор роста — так называемая "дельта ДПМ": окупаемость энергоблоков по договорам 15 лет, но повышенный тариф действует только десять лет, надбавка с последних пяти лет распределяется с седьмого по десятый год, дополнительно поднимая цену. Как отмечает Наталья Порохова, в 2017 году надбавку по дельте ДПМ будут платить станциям, введенным до 2012 года, в январе ее начали получать "Газпром энергохолдинг", "Юнипро" и "Интер РАО". В 2017 году общие платежи по ДПМ из-за дельты вырастут на 21 млрд руб. Еще на 3,2% цену в январе поднял рост платежей для старых энергоблоков.



В "Совете рынка" ожидают, что в марте СВНЦ снизится, но участники рынка не столь оптимистичны. В ассоциации ГП и энергосбытовых компаний отмечают, что правила рынка не позволяют избегать платежей за ДПМ, и опасаются дополнительных обременений (например, ДПМ для мусоросжигающих ТЭС). Глава ассоциации "Сообщество потребителей энергии" Василий Киселев уверяет, что рост нерегулируемых оптовых энергоцен уже превысил предельные индексы Минэкономики на 2017 год (6,5-7%) и продолжится в связи с вводом еще ряда крупных блоков. В Минэнерго ожидают роста цен по итогам года на уровне прогноза Минэкономики. Дмитрий Стапран из PwC уточняет, что почти все проекты по ДПМ построены, ввода крупных новых ГЭС не планируется, останутся только АЭС. С другой стороны, уже идет процесс постепенного вывода неэффективной генерации и "рынок ищет точку равновесия между спросом и предложением".



Источник: Коммерсант.

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