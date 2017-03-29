Ещё девять населённых пунктов Калининградской области получили беспроводной доступ в интернет

28 марта 2017 года компания «Ростелеком» ввела в эксплуатацию в Калининградской области ещё девять точек доступа в сеть интернет в рамках реализации федеральной программы по устранению цифрового неравенства. Пользоваться возможностями интернета теперь появилась и у жителей Гвардейского городского округа (посёлки Сокольники, Талпаки, Малиновка, Красный Яр, Истровка, Зорино, Заречье, Гордое, Большая Поляна). Таким образом, сейчас в регионе установлено 40 точек коллективного доступа в сеть интернет.



Работы проведены в рамках реформы универсальных услуг связи. Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве в данном направлении было подписано в ноябре 2016 года в Москве министром связи и массовых коммуникаций РФ Николаем Никифоровым, президентом ПАО «Ростелеком» и временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Антоном Алихановым.



Качество интернет-соединения с посёлком Талпаки сегодня проверил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, который пообщался с помощью программы видеосвязи с директором регионального филиала «Ростелекома» Алексеем Семёновым и жителями посёлка.



«Сейчас провели сеанс связи с посёлком Талпаки по Wi-Fi. Связь хорошая, качество картинки высокое. В течение 2017 года будет проведен широкополосный интернет ещё в 24 поселка области. Предпринимаем все усилия для устранения цифрового неравенства в Калининградской области», - отметил Антон Алиханов.



«Первые 31 точку* беспроводного доступа в интернет в рамках федерального проекта на территории Калининградской области мы запустили в декабре 2016 года. Статистика говорит о том, что все мы вместе делаем нужное дело. К примеру, только за февраль жители 15-ти сёл через эти публичные точки провели в интернете около 2000 часов и скачали 200 гигабайт информации. Мониторинг стабильности работы Wi-Fi зон ведётся нами круглосуточно», - отметил директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Семёнов.



Всего на территории региона планируется организовать 127 точек доступа в сеть интернет в населенных пунктах с численностью от 250 до 500 человек. Точка доступа должна обеспечивать доступ в интернет по технологии Wi-Fi с радиусом охвата территории до 100 метров и со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с.



Для подключения к сети интернет жителям сельских населенных пунктов необходимо иметь мобильное устройство с поддержкой функции Wi-Fi. Пользователям доступно 3 сети с разным уровнем возможностей и безопасности. Для регистрации в «Личном кабинете» компании «Ростелеком» клиенты могут воспользоваться открытой без логина и пароля сетью «PTOpen». Сеть бесплатного доступа под названием «RTFree» дает возможность пользоваться сайтами по предоставлению государственных услуг. Для полного доступа в сеть интернет населению предлагается сеть «RTWiFi» с предоставлением на выбор двух тарифов - «Суточный» с оплатой 1,50 рубля в сутки и «Месячный» с оплатой 45 рублей в месяц.



«Ростелеком» осуществляет реализацию программы по устранению цифрового неравенства в рамках 10-летнего государственного контракта с Федеральным агентством связи об оказании универсальных услуг связи от 13 мая 2014 года №УУС-01/2014.