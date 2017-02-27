Генеральный директор ПАО "ФИЦ" Александр Дюжинов выступил с докладом на конференции "От импортозамещения к инновациям и экономике знаний"

CABEX 2017
30 марта 2017, 17:02
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ФИЦ
В рамках пленарного заседания конференции генеральный директор ПАО «ФИЦ» Александр Дюжинов представил проект по созданию Федерального испытательного центра электротехнического оборудования.
В пленарном заседании конференции приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, заместитель директора Департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли РФ Олег Радионов, а также производители и разработчики инновационного энергетического оборудования.
«Санкт-Петербург по праву имеет статус научно-технической столицы России и обладает старейшей инженерной школой. Именно поэтому площадкой для реализации столь амбициозного проекта выбран Петербург. Реализация проекта позволит поддержать отечественных разработчиков и исследователей за счет создания уникальной современной научно-испытательной базы, – отметил генеральный директор ПАО «ФИЦ» Александр Дюжинов. – Площадкой для реализации проекта выбрана промышленная зона «Белоостров» Курортного района».
При поддержке Правительства Санкт-Петербурга совместно с производителями, научными организациями, компаниями топливно-энергетического комплекса ПАО «ФИЦ» разрабатывает концепцию развития промышленной зоны «Белоостров» с учетом государственных программ и инициатив, одной из которых является дорожная карта Национальной технологической инициативы в сфере энергетики – «Энерджинет».