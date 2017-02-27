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Пресс-релизы

Генеральный директор ПАО "ФИЦ" Александр Дюжинов выступил с докладом на конференции "От импортозамещения к инновациям и экономике знаний"

Генеральный директор ПАО ФИЦ Александр Дюжинов выступил с докладом на конференции От импортозамещения к инновациям и экономике знаний

30 марта 2017, 17:02
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ФИЦ

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В рамках пленарного заседания конференции генеральный директор ПАО «ФИЦ» Александр Дюжинов представил проект по созданию Федерального испытательного центра электротехнического оборудования.

В пленарном заседании конференции   приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, заместитель директора Департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли РФ Олег Радионов, а также производители и разработчики инновационного энергетического оборудования.

 «Санкт-Петербург по праву имеет статус научно-технической столицы России и обладает старейшей инженерной школой. Именно поэтому площадкой для реализации столь амбициозного проекта выбран Петербург. Реализация проекта позволит поддержать отечественных разработчиков и исследователей за счет создания уникальной современной научно-испытательной базы, – отметил генеральный директор ПАО «ФИЦ» Александр Дюжинов. – Площадкой для реализации проекта выбрана промышленная зона «Белоостров» Курортного района».

При поддержке Правительства Санкт-Петербурга совместно с производителями, научными организациями, компаниями топливно-энергетического комплекса ПАО «ФИЦ» разрабатывает концепцию развития промышленной зоны «Белоостров» с учетом государственных программ и инициатив, одной из которых является дорожная карта Национальной технологической инициативы в сфере энергетики – «Энерджинет».

Компания: ПАО "ФИЦ"
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