Минэнерго России приглашает регионы присоединиться к Всероссийскому фестивалю ВместеЯрче в 2017 году

Активисты федерального оргкомитета начали подготовку Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче-2017. Фестиваль проводится при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежи, фонда «Росконгресс» и открыт для участия в организации федеральных, региональных, муниципальных органов власти, бизнеса, общественных и образовательных организаций.



Мероприятия фестиваля #ВместеЯрче пройдут по всей стране в сентябре – октябре текущего года. Официальный старт Фестиваля планируется 6-7 сентября 2017 г. в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. С 6 по 17 сентября в крупных городах и областных центрах Фестиваль состоится в формате праздников для всей семьи. Также в поддержку фестиваля пройдут тематические уроки и «Неделя энергосбережения» в образовательных учреждениях, творческие и научно-исследовательские конкурсы для школьников и студентов, Дни открытых дверей на предприятиях ТЭК с демонстрацией энергосберегающих технологий. Завершится Фестиваль в Сочи 14 – 22 октября в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) с участием международных гостей.



По словам заместителя Министра энергетики Российской Федерации Антона Инюцына, особенностью программы фестиваля #ВместеЯрче в этом году станет интеграция с программой XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов и Годом экологии, который проходит в стране. «Несмотря на то, что в 2016 году Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проходил впервые, мероприятие оставило положительные эмоции как у населения, так и организаций, которые приняли в нем участие. При этом фестиваль получил народное название «Полезный праздник», и тысячи положительных сообщений было опубликовано в социальных сетях, - отметил замминистра. - В настоящее время в более 50 субъектах страны созданы региональные организационные комитеты #ВместеЯрче на текущий год, процесс формирования завершится в апреле. Мы приглашаем присоединиться к фестивальным мероприятия компании ТЭК и организации из различных секторов экономики, которым интересно поддержать идею повышения конкурентоспособности России через внедрение энергоэффективных технологий, в том числе показать жителям страны, какие энергосберегающие технологии можно использовать в повседневной жизни».



Все вопросы по организации, поддержке фестиваля #ВместеЯрче и получению методических материалов можно направлять в Федеральный Оргкомитет фестиваля: festival@minenergo.gov.ru, тел.: +7 (962) 997-2563, www.вместерярче.рф.