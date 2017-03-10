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Отраслевые новости: Энергетика

На ТЭЦ-20 "Мосэнерго" в ходе учебной тревоги отработано взаимодействие при ликвидации разливов нефтепродуктов

На ТЭЦ-20 Мосэнерго в ходе учебной тревоги отработано взаимодействие при ликвидации разливов нефтепродуктов

30 марта 2017, 17:38
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСЭНЕРГО, УЧЕНИЯ

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 На ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго» прошла учебная тревога, в ходе которой были успешно отработаны действия оперативного персонала по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте, а также его взаимодействие со структурными подразделениями Компании и аварийно-спасательными формированиями (АСФ).

Участниками учений, помимо оперативного и оперативно-диспетчерского персонала ТЭЦ-20 и представителей профильных служб «Мосэнерго», стали личный состав нештатных АСФ, представители Государственной противопожарной службы МЧС России, профессионального аварийно-спасательного формирования ЦАСЭО «ЭКОСПАС», ООО «Центр 112», а также сотрудники Центральной лаборатории охраны окружающей среды ПАО «Мосэнерго» и ООО «СОГАЗ-Медсервис». За ходом учебной тревоги наблюдал представитель Межрегионального технологического управления Ростехнадзора. В учениях приняли участие более 30 человек и 10 единиц техники.

По легенде учений, при постановке железнодорожной цистерны с мазутом на приемно-сливное устройство из-за неисправности стрелочного перевода она частично сошла с рельсов. Из-за повреждения корпуса цистерны мазут начал проливаться на грунт, общий объем разлива мог достигнуть 60 тонн.

Об условном происшествии были немедленно проинформированы территориальные органы власти. Участники тренировки отработали свои действия согласно утвержденному плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии. Оперативным персоналом ТЭЦ и членами нештатного аварийно-спасательного формирования станции в короткие сроки была обеспечена локализация разлива мазута. После прибытия на место условного разлива мазута специализированной техники была организована работа по сбору и утилизации нефтепродуктов.

Компания: ПАО "Мосэнерго"
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