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Новый термотрансферный принтер семейства PROMARK покажут на выставке "Электро"

Новый термотрансферный принтер семейства PROMARK покажут на выставке Электро

30 марта 2017, 15:27
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ЭЛЕКТРО-2017

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На выставке «Электро-2017» компания «Партекс Маркинг Системс» презентует свой флагманский продукт – термотрансферный принтер PROMARK T-1000C.

Это новейшее устройство семейства Promark, в котором все меню теперь предлагается на русском языке. Новый принтер сохранил свои уже имеющиеся преимущества, такие как небольшой вес, небольшие размеры и встроенная внутренняя память, позволяющая работать на территории. Индексы всех маркеров, на которых печатает T-1000C, введены в меню устройства, что облегчает выбор соответствующего материала и его размер. При выборе типа маркера T-1000C автоматически задает положение текста и регулирует глубину нарезания. Удобный экран с подсветкой с высоким разрешением, а также простая клавиатура QWERTY позволяют быстро вводить дополнительные маркеры. Расширенные проекты могут быть переданы на T-1000C с помощью новейшей версии программного обеспечения, которая поддерживает не только файлы Excel, но и файлы других программ.

Кроме того, на своем стенде FD055 в павильоне «Форум» компания «Партекс Маркинг Системс» представит и другие свои продукты: профиль PO, плоский профиль PP, термоусаживаемую трубку PHZ для работы с принтерами Partex, однознаковые наборные маркировки PA, PC, PK и аксессуары к ним, стальные однознаковые и многознаковые маркеры.

Организатор 26-й международной выставки «Электро» – «Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Выставка пройдет с 17 по 20 апреля 2017 г. в ЦВК «Экспоцентр».

Компания: Электро
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