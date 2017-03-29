Олег Бударгин: "Синонимом экологии должно стать ведение бизнеса, не причиняющее ущерба окружающей среде"

30 марта в рамках Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который проходит в Архангельске, вице-президент МОО «Ассоциация полярников», генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин принял участие в круглом столе «Экологическая ответственность в Арктике: стандарты поведения и ведения бизнеса».



Участники панельной дискуссии отметили актуальность вопроса созда­ния безопасной экологической среды в Арктической зоне Российской Федерации и пришли к выводу, что сохранение экологической стабильности в Арктике должно стать общей задачей государства, общества и биз­неса. Организации, работающие и начинающие свою деятель­ность в Арктике, должны взять на себя повышенную эколо­гическую ответственность за ее сохранение.



«Синонимом экологии должно стать ведение бизнеса, не причиняющее ущерба окружающей среде. И к этому должны стремиться все ответственные компании, – подчеркнул Олег Бударгин. – Развитие Крайнего Севера, Арктики не­разрывно связано с состоянием эколо­гии. Именно там формируется климат нашей Земли, атмосфера в полном смыс­ле этого слова. Сегодня настало время быстрых и активных действий, направленных на развитие этого региона. При этом принципиально важно при освоении арктических тер­риторий сохранить экологическое равновесие уникального края, учесть негативный и положительный опыт прошлых десятилетий, сформировать массовую экологическую куль­туру. Наша общая задача ликвидировать накопленный эко­логический ущерб прошлых лет и вести работу с учетом са­мых современных природосберегающих технологий».



Руководители крупнейших энергокомпаний, всемирных экологических организаций в России, научно-исследовательских центров, ведущих экспертных советов по экологии, главы арктических субъектов РФ обсудили готов ли к этому российский бизнес, могут ли действующие общественные стандарты стать основой для формирования нового института добровольного регулирования экологических норм для российской Арктики. В какой форме это должно быть сделано — через собственные правила экологического поведения, «зеленые» стандарты или через присоединение к международным общественным договорам. Какова международная практика взаимодействия общественных договоров и государственного регулирования в сфере экологического развития Арктики?



«Нам удалось за короткий срок сформировать национальный стандарт, будем пытаться за короткий период времени адаптировать по всей горизонтали и вертикали законодательной и исполнительной власти и выйти до уровня Международного арктического совета», - сообщил Олег Бударгин.



«По опыту прошлых лет мы знаем: навредить экологии – очень просто, а потом все вернуть, прочистить, навести порядок – это дорогого стоит, - подчеркнул Олег Бударгин в своем выступлении. - Сейчас, на активной стадии развития богатейшей территории арктического побережья, где сосредоточены огромные природные запасы, в том числе чистой воды, необходимо максимально распространять стандарты культуры экологического поведения и предупреждать тех, кто хочет развивать здесь свой бизнес.



Радует, что с каждым годом активных сторонников защиты экологии становится все больше, и аудитория становится более профессиональной. Мы, наконец, начали действовать более осознанно по отношению к природе, принимать на себя эту ответственность. Считаю, сейчас нам необходимо продолжать двигаться в этом направлении, почистить Арктику от накопленного советского наследия и больше ей не вредить».



Представитель Гринпис России, Владимир Чупров, который присутствовал на сессии, поддержал Стандарт и сказал, что его организация готова распространять этот стандарт и будет сотрудничать.