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Отраслевые новости: Россия

Открытие электротехнической лаборатории: как подготовить сотрудников

Открытие электротехнической лаборатории: как подготовить сотрудников

30 марта 2017, 09:13
Рубрика: Россия
Метки: ПОДГОТОВКА КАДРОВ

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Открытие электротехнической лаборатории – дело хлопотное и длительное, поскольку необходимо получить десятки разрешений, подписей, сопроводительных документов и прочего. Подготовка персонала – отдельная задача, поскольку именно к квалификации и наличию соответствующих сертификатов у будущих работников организации Ростехнадзор предъявляет особые требования.

Как пройти обучение

Необходимое удостоверение с присвоением группы допуска по электробезопасности вы можете приобрести на сайте http://jurists.moscow/kupit-udostoverenie/po-elektrobezopasnosti/, выдаются все виды групп: I, II, III, IV и V.

Существует два основных способа получить необходимые группы допуска:

  • на вашем предприятии формируется специальная комиссия, в составе которой должен быть начальник ЭТЛ, сдавший экзамен в Ростехнадзоре, этот человек назначается в качестве специалиста по испытаниям, и весь остальной состав ЭТЛ проверяется этой комиссией.

Способ удобен тем, что сотрудникам не нужно никуда выезжать, но в этом случае требуется множество документов, оформление которых может занять достаточно много времени, кроме того, трудно соблюсти беспристрастность при проверке (уточним, что способ актуален, если сотрудники прошли обучение ранее);

  • в случае обращения в специализированную фирму, аттестованную Ростехнадзором, вы сами выбираете способ обучения: он может быть очным, заочным, дистанционным. Стандартный курс рассчитан на 72 часа, оформление документов занимает не более пяти дней. Задача руководителя состоит лишь в том, чтобы оплатить обучение – никаких дополнительных сложностей с оформлением или доставкой документации обычно не возникает.

Обратите внимание, что оформление документов и контроль осуществляется инспектором Ростехнадзора, курирующего деятельность электролабораторий в вашем регионе и городе. Именно этому должностному лицу вы можете задать все интересующие вас вопросы.

Обратите внимание, что некоторые компании предлагают такую услугу, как регистрация электролаборатории в Ростехнадзоре «под ключ». Это значит, что вы получаете сразу полный спектр услуг, включая:

  • регистрация лаборатории в соответствующих органах;
  • подготовка всей необходимой документации на оборудование;
  • обучение и аттестация специалистов.

Этот вариант удобен тем, что ваша организация может продолжить работу без отвлечения сотрудников, а привлеченные специалисты сами займутся всем комплексом работ по открытию ЭТЛ.

Компания: Компания "Юристы Мск"

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