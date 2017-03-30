Открытие электротехнической лаборатории: как подготовить сотрудников

CABEX 2017
30 марта 2017, 09:13
Рубрика: Россия
Метки: ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Открытие электротехнической лаборатории – дело хлопотное и длительное, поскольку необходимо получить десятки разрешений, подписей, сопроводительных документов и прочего. Подготовка персонала – отдельная задача, поскольку именно к квалификации и наличию соответствующих сертификатов у будущих работников организации Ростехнадзор предъявляет особые требования.
Необходимое удостоверение с присвоением группы допуска по электробезопасности вы можете приобрести на сайте http://jurists.moscow/kupit-udostoverenie/po-elektrobezopasnosti/, выдаются все виды групп: I, II, III, IV и V.
Существует два основных способа получить необходимые группы допуска:
Способ удобен тем, что сотрудникам не нужно никуда выезжать, но в этом случае требуется множество документов, оформление которых может занять достаточно много времени, кроме того, трудно соблюсти беспристрастность при проверке (уточним, что способ актуален, если сотрудники прошли обучение ранее);
Обратите внимание, что оформление документов и контроль осуществляется инспектором Ростехнадзора, курирующего деятельность электролабораторий в вашем регионе и городе. Именно этому должностному лицу вы можете задать все интересующие вас вопросы.
Обратите внимание, что некоторые компании предлагают такую услугу, как регистрация электролаборатории в Ростехнадзоре «под ключ». Это значит, что вы получаете сразу полный спектр услуг, включая:
Этот вариант удобен тем, что ваша организация может продолжить работу без отвлечения сотрудников, а привлеченные специалисты сами займутся всем комплексом работ по открытию ЭТЛ.
Компания: Компания "Юристы Мск"