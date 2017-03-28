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Отраслевые новости: Энергетика

Паводок не повлияет на теплоснабжение

Паводок не повлияет на теплоснабжение

30 марта 2017, 15:18
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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В этом году количество выпавшего снега превысило норму осадков в полтора раза, что не оставляет сомнений – весна будет активной. Специалисты Оренбургского филиала «Т Плюс» предприняли все меры, необходимые для недопущения вмешательства «большой воды» в работу энергообрудования.

«Произведены внеплановые инструктажи и занятия по спецподготовке с оперативным персоналом Оренбургских тепловых сетей и всех теплоэлектроцентралей, - рассказывает Алексей Куренков, заместитель главного инженера Оренбургского филиала «Т Плюс» по генерации. - Составлен график круглосуточного дежурства и осмотра объектов, находящихся в зоне риска. Подготовлено оборудование, выкачивающее воду из тепловых камер и теплотрасс в случае подтопления, а также канализация и водостоки на территории всех теплоэлектроцентралей. Проведена ревизия насосных станций, подготовлены водоочистные установки, произведена очистка зданий всех энергообъектов Оренбургского филиала «Т Плюс» от снега».

Сакмарская ТЭЦ, Каргалинская ТЭЦ, Орская ТЭЦ-1, Медногорская ТЭЦ, Оренбургские тепловые сети обеспечены необходимым запасом химреагентов. Усилен контроль над водно-химическим режимом ТЭЦ и котельных.

Обеспечена устойчивая связь между подразделениями электростанций, а также отлажено взаимодействие с органами власти и региональными силами и МЧС на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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