Потребность в мощности клиентов "Каббалкэнерго" увеличилась на 60%

За два первых месяца года в филиал МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети») поступило 198 заявок на технологическое присоединение. Заключено 197 договоров на присоединение объектов к электросетям на общую мощность 3,7 МВт. При аналогичном количестве договоров, заключенных за январь-февраль прошлого года, объем запрашиваемой мощности увеличился на 60%.



Среди достигнутых договоренностей на присоединение – комплекс жилых домов в Баксане, жилые дома в с. Атажукино, объекты предприятий агропромышленности и крестьянско-фермерских хозяйств, в том числе в селениях Кахун, Морзох, Саратовское, сельском поселении Ульяновское, станице Котляревская, насосная станция в Прохладненском районе, цех в селении Каменномостское и прочее.



Большая часть – 126 договоров общей мощностью почти 0,6 МВт заключена с бытовыми потребителями.



Филиал МРСК Северного Кавказа - «Каббалкэнерго» в январе-феврале исполнил обязательства по техприсоединению к сетям по 151 договору, предоставив потребителям 2,1 МВт мощности, превысив прошлогодний показатель на 0,3 МВт. Подключением к сетям 0,35 МВт обеспечено электроснабжение 82 частных строений, расположенных в районах республики. Также запитано 69 объектов юридической собственности, получивших 1,75 МВт.



Благодаря исполненным энергетиками обязательствам, реализована возможность функционирования консервного завода в Нарткале, производственной базы в Нальчике, насосной станции в Чегеме, комплекса по выращиванию семян в сельском поселении Псынадаха, цеха в с. Каменномостское.



Доступность технологического присоединения к электросетям оказывает положительное влияние на общее развитие экономики, является серьезным стимулом для внедрения новых производств. Группа компаний «Россети» ввела новые интерактивные сервисы для потребителей на едином портале https://www.портал-тп.рф. Одним из основных назначений портала является возможность получения в электронном виде услуг по технологическому присоединению.



Филиал МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» в рамках клиентоориентированной политики ведет системную работу по обеспечению доступности энергетической инфраструктуры республики, упрощению услуг по технологическому присоединению объектов на территории присутствия компании. Для ускоренного подключения к электросетям действует прием заявок на технологическое присоединение через Личный кабинет заявителя на веб-сайте МРСК Северного Кавказа по адресу: http://lk.mrsk-sk.ru/. Сервис доступен для приема заявок на технологическое присоединение мощности до 150 кВт как для физических, так и для юридических лиц.



Заявители Кабардино-Балкарии вправе подавать заявки в пунктах обслуживания потребителей в районных электрических сетях, в пункте работы с потребителями в Нальчике на ул. Калюжного, 190, в исполнительном аппарате филиала «Каббалкэнерго» на ул. Щорса, 6.