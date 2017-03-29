Россия и Япония начнут совместное производство электромотоциклов, инновационных беспилотников и вертолетов нового поколения

Делегация Минпромторга России под руководством первого замминистра промышленности и торговли Глеба Никитина посетила с официальным визитом Токио (Япония), где состоялось третье заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности, а также первое совместное заседание группы экспертов по авиации.



Представители крупнейших авиационных компаний России предложили японской стороне ряд проектов по различным направлениям: совместное создание материалов и комплектующих для гражданского вертолетостроения, производства беспилотных летательных аппаратов, роботизированных авиационных комплексов и другие.



Было отмечено, что в развитие «Плана сотрудничества из 8 пунктов» продолжается работа по расширению перечня российско-японских совместных инвестиционных проектов.



"Японской стороне уже переданы паспорта 23 проектов в области тяжелого и энергетического машиностроения, переработки тяжелых бытовых отходов, станкостроения, металлургии, автомобильной, химической, деревообрабатывающей, фармацевтической, медицинской промышленности и в других сферах. Готовы на регулярной основе пополнять этот перечень новыми проектами", - сказал Глеб Никитин.



Во время заседания Подкомиссии, которую российский замминистра промышленности и торговли провел со своим японским визави, господином Хирофуми Катасе, стороны обсудили реализацию проекта производства оксида и гидроксида бериллия. Российские производители выразили заинтересованность в организации совместного производства в Краснокаменске (Забайкальского края) при поддержке Японской национальной корпорацией по нефти, газу и металлам (JOGMEC).



Кроме того, была отмечена, активная реализация проекта по производству лития, по которому уже состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между

АО «Росэлектроника» и JOGMEC.



"В России разработана современная технология сорбционного извлечения лития из солевых озер и получения высокочистых литиевых продуктов. Российская сторона предлагает современные технологии, проектирование и строительство предприятия, подготовку местных кадров, инженерное сопровождение проекта в течение жизненного цикла, поддержку со стороны АО «Российский экспортный центр", - сказал Глеб Никитин.



Хирофуми Катасе рассказал предварительные итоги инициатив по диагностике производительности российских предприятий (техаудит) и подготовке кадров в смежных отраслях.



«На сегодня мы посетили все 12 российских компаний и готовим свои рекомендации. В ближайшее время мы сможем передать вам отчет», - сказал господин Катасе. Глеб Никитин, в свою очередь, поблагодарил коллегу за оперативную и эффективную работу и выразил надежду на запуск второй очереди инициативы по техаудиту. Российские предприятия проявляют большую заинтересованность в участии в данной инициативе. Кроме того, до марта 2018 г. около 120 российских менеджеров также пройдут стажировку на предприятиях в Японии в рамках программы «Подготовка кадров в смежных отраслях».



Еще одной темой для обсуждения стала подготовка японской стороной к выставке «ИННОПРОМ – 2017», которая состоится в Екатеринбурге с 9 по 13 июля 2017г. Хирофуми Катасе сообщил, что в настоящее время они завершают формирование японского кластера на выставке, который расположится на площади свыше 4 тыс. м кв, а также подготовку своей части деловой и культурной программы как страны-партнера выставки.



"На сегодня участие подтвердили свыше 120 делегатов. Всего мы рассчитываем, что с японской стороны будет порядка 400 представителей крупнейших компаний. Надеюсь, выставка станет местом, где мы сможем подписать некоторые контракты в рамках нашей работы", - сказал замминистра японского правительства.