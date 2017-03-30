Смоленскэнерго предупреждает об уголовной ответственности за первоапрельские шутки

В канун 1 апреля – Дня смеха - филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» предупреждает потребителей о том, что любые ложные сообщения об угрозе теракта или минировании энергетических объектов преследуются по закону и могут стоить нескольких лет лишения свободы.



Смоленские энергетики напоминают, что линии электропередачи и подстанции снабжают электроэнергией не только частных потребителей, но также больницы, школы, водоподъемные станции и другие социально значимые объекты региона, нарушение работы которых может привести к тяжелым последствиям. Поэтому любое сообщение об угрозе совершения теракта отрабатывается специалистами блока безопасности Смоленскэнерго с привлечением оперативных служб Управлений МВД и ФСБ по Смоленской области.



Так, например, в конце 2015 года на горячую линию ПАО «МРСК Центра» поступило сообщение об угрозе взрыва трансформаторной подстанции (ТП-124) в п. Гнездово Смоленской области, которая принадлежит филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго». Информация через диспетчеров филиала поступила в отдел безопасности, сотрудники которого незамедлительно довели полученную угрозу до дежурных УФСБ, УМВД России по Смоленской области. Был найден адрес звонившего и на место предполагаемого теракта выехала оперативная группа со взрывотехниками, которая не нашла подозрительных предметов - сообщение было ложным. Уже на следующий день был установлен подозреваемый в совершении указанного преступления.



Согласно российскому законодательству сообщивших заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве или поджоге наказываются по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Указанная статья закона предусматривает наказание как в виде штрафа размером до 200 тыс. рублей, так и лишение свободы на срок до трех лет.



Следует отметить, что по статье за ложные сообщения о теракте к ответственности могут быть привлечены лица, достигшие 14 лет.



Энергетики просят всех, кто стал свидетелем любых подозрительных действий около сетевых объектов (линий электропередачи, подстанций), сразу сообщить об этом в правоохранительные органы, а также на круглосуточную прямую линию энергетиков 8-800-50-50-115.