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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Смоленскэнерго предупреждает об уголовной ответственности за первоапрельские шутки

Смоленскэнерго предупреждает об уголовной ответственности за первоапрельские шутки

30 марта 2017, 14:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СМОЛЕНСКЭНЕРГО

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В канун 1 апреля – Дня смеха - филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» предупреждает потребителей о том, что любые ложные сообщения об угрозе теракта или минировании энергетических объектов преследуются по закону и могут стоить нескольких лет лишения свободы.

Смоленские энергетики напоминают, что линии электропередачи и подстанции снабжают электроэнергией не только частных потребителей, но также больницы, школы, водоподъемные станции и другие социально значимые объекты региона, нарушение работы которых может привести к тяжелым последствиям. Поэтому любое сообщение об угрозе совершения теракта отрабатывается специалистами блока безопасности Смоленскэнерго с привлечением оперативных служб Управлений МВД и ФСБ по Смоленской области.

Так, например, в конце 2015 года на горячую линию ПАО «МРСК Центра» поступило сообщение об угрозе взрыва трансформаторной подстанции (ТП-124) в п. Гнездово Смоленской области, которая принадлежит филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго». Информация через диспетчеров филиала поступила в отдел безопасности, сотрудники которого незамедлительно довели полученную угрозу до дежурных УФСБ, УМВД России по Смоленской области. Был найден адрес звонившего и на место предполагаемого теракта выехала оперативная группа со взрывотехниками, которая не нашла подозрительных предметов - сообщение было ложным. Уже на следующий день был установлен подозреваемый в совершении указанного преступления.

Согласно российскому законодательству сообщивших заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве или поджоге наказываются по ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Указанная статья закона предусматривает наказание как в виде штрафа размером до 200 тыс. рублей, так и лишение свободы на срок до трех лет.

Следует отметить, что по статье за ложные сообщения о теракте к ответственности могут быть привлечены лица, достигшие 14 лет.

Энергетики просят всех, кто стал свидетелем любых подозрительных действий около сетевых объектов (линий электропередачи, подстанций), сразу сообщить об этом в правоохранительные органы, а также на круглосуточную прямую линию энергетиков 8-800-50-50-115.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"

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