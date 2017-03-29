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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты филиала "Удмуртэнерго" присоединяют к сетям объекты малого и среднего бизнеса

Напомним, что в 2016 году энергетики подключили 163 объекта малого и среднего бизнеса общей мощностью 10,097 МВт. Среди них предприятия сельскохозяйственного назначения: фермерские и подсобные хозяйства, молочный комплекс на 600 голов в д. Нижние Юри Малопургинского района, тепличные комплексы в д. Новые Мартьяны Завьяловского района, овощехранилище с. Бабино и другие.

- Сегодня законодательство предусматривает для малого бизнеса определенные льготы в части технологического присоединения к электрическим сетям. Уменьшаются сроки технологического присоединения, число необходимых визитов в компанию, у потребителей появилась возможность присоединения в день контрольного осмотра с получением необходимой документации, - рассказывает заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала «Удмуртэнерго» Иван Лушников. – В 2017 году мы продолжим реализацию мероприятий «дорожной карты» по повышению доступности электроэнергетической инфраструктуры.

Направить заявку и первичные документы для заключения договора об осуществлении технологического присоединения можно в Личном кабинете на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» http://www.mrsk-cp.ru . Также заявку можно подать и через единый интернет-портал ПАО «Россети» по технологическому присоединению Портал-тп.рф.

Центр обслуживания потребителей в г. Ижевске (ул. Советская, 30) работает с посетителями по графику: понедельник – среда с 08-00 до 17-00 (без перерыва) – по всем вопросам, среда - пятница - с 8-00 до 17-00 (без перерыва) - выдача готовых документов, интерактивное заочное обслуживание (почта, телефон, интернет). Суббота и воскресенье - выходные дни.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго"
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