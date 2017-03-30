Хабаровские энергетики улучшают инвестклимат Хабаровского края

CABEX 2017
30 марта 2017, 17:13
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
Заседание проектного штаба краевого правительства по управлению инвестиционным климатом Хабаровского края, участие в котором принял представитель хабаровского филиала АО «ДРСК», прошло в Хабаровске.
Темой совещания стало обсуждение хода реализации труднодостижимых задач, направленных на упрощение процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности края. Среди них рассмотрены вопросы оптимизации технологического присоединения к электрическим сетям.
Кроме этого, согласно принятой в начале года «Дорожной карте», разработанной совместно с Агентством стратегических инициатив, доля поданных заявок на подключение к электросетям в режиме «онлайн» в 2017 году должна вырасти до 70 процентов от общего числа.
- На сегодняшний день данная услуга уже предоставляется на официальном сайте Дальневосточной распределительной сетевой компании (www.drsk.ru) в разделе «Личный кабинет». По состоянию на текущий момент с начала года жители края подали почти 200 онлайн-заявок на технологическое присоединение к сетям ДРСК, что составило более 17 процентов от общего числа зарегистрированных Обществом заявлений. Сейчас мы прорабатываем вопрос о расширении функционала Личного кабинета. Уже на сегодняшний день потребитель может не только оставлять заявку и отслеживать ее статус, но также подписывать договор на подключение с помощью электронной подписи, - комментирует Юрий ЖУРАВЛЕВ, начальник службы перспективного развития технологического присоединения Хабаровских электрических сетей.
Кроме того, в планах проектного штаба правительства Хабаровского края по управлению инвестиционным климатом края создание единого регионального портала, который будет служить связующим звеном между сетевыми организациями и потребителями и способствовать доступности подключению к сетям новых заявителей. Ориентировочный срок создания портала – третий квартал 2017 года.