Хакасские журналисты прошли обучение в эксклюзивной Энергошколе

Электроэнергетика – отрасль, которая является фундаментом социально-экономической стабильности и развития любого региона. Ее значение увеличивается из года в год, поэтому информация о работе энергокомплекса - одна из популярных тем в контенте средств массовой информации.



Однако сложная специфика отрасли зачастую ограничивает журналистов в изложении и трактовке полученных данных, а недостаток знаний и вовсе может привести к ошибочным выводам. Чтобы помочь представителям СМИ разобраться во многих вопросах функционирования энергокомплекса, тарифообразования и современных тенденциях энергетики, компания ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») разработала специальный обучающий курс «Энергошкола». Журналисты Хакасии одними из первых в Сибири смогли получить эксклюзивные знания.



В пуле СМИ Хакасии теперь более десяти сертифицированных журналистов, которые смогут рассказывать своим зрителям, читателям и слушателям об электроэнергетике практически, как эксперты в этой области. Авторский курс для них провел директор по связям с общественностью ПАО «МРСК Сибири», бизнес-консультант международного уровня из Красноярска Эдуард Уашев.



Чтобы доступно и просто донести до своих слушателей сведения об одной из сложных для понимания производственных отраслей, автор буквально «разложил по полочкам» информацию не только о деятельности компании «МРСК Сибири», но и о роли и сфере ответственности каждого из участников энергетического рынка России и Хакасии. Период изучения – от «дочубайсовких» реформ и после. Причины, последствия, прогнозы, современные тенденции. С помощью наглядных материалов, на известных примерах, с приведением выверенных цифр и выводов экспертов российского уровня, журналистов погрузили в электроэнергетику.



«Освещать работу электроэнергетики объективно очень сложно. И делать выводы о влиянии деятельности той или иной компании на жизнь региона, не разбираясь в специфике отрасли, неправильно. Поэтому мы простым языком, используя наглядные примеры, видеоматериалы, специально снятые для проекта мультфильмы, постарались объяснить представителям СМИ Хакасии, кто в этой сфере за что отвечает, чем занимаются генерирующие, электросетевые и сбытовые компании. Уверен, журналисты, побывавшие на нашем семинаре, теперь смогут задавать правильные вопросы и адресовать их по принадлежности. Как известно, правильно сформулированный вопрос, сможет помочь получить более качественный ответ и в более короткие сроки, - рассказывает автор проекта «Энергошкола», директор по связям с общественностью «МРСК Сибири» Эдуард Уашев. - Отмечу, что журналисты Хакасии отличаются пытливым умом, неравнодушием и неподдельным интересом к происходящим событиям в регионе. Мы очень много времени посвятили обсуждению вопроса тарифообразования и роли в этом процессе различных энергопредприятий, в том числе и «МРСК Сибири». Тема для нашей республики, что называется «на острие пера». Еще ни в одном регионе семинар не длился так долго – почти 8 часов представители СМИ не расходились, выясняя нужную для себя информацию».



В частности, участникам Энергошколы рассказали о том, что финансовая доля «МРСК Сибири» в среднем тарифе на электроэнергию, установленном в регионе, составляет только 7%. А также о том, что увеличение затрат «Хакасэнерго» формируется региональной службой по тарифам исходя из принципа «инфляция минус» т.е. ниже уровня инфляции. Причем рост потребности в средствах обусловлен исключительно постоянным увеличением количества ЛЭП и подстанций, которые строит филиал «Хакасэнерго» для новых, подключаемых к электросетям, потребителей. За три последних года в Хакасии - это плюс 9500 точек энергопотребления.



«Такие семинары очень полезны для журналистов, так как ориентироваться в узкоспециализированной области без специальной подготовки, действительно, непросто, - отметила корреспондент ГТРК «Хакасия» Марина Канадакова. – А у нас, сотрудников телевидения, учитывая оперативный режим работы и выдачи информации, нечасто есть возможность настолько глубоко погружаться в суть вопроса. Поэтому приятно, что энергетики уделяют такое пристальное внимание работе с представителями «четвертой власти».



2017 год может стать переломным для энергетической отрасли России, считает Эдуард Уашев, поскольку в правительстве страны сейчас обсуждается иницатива УФАС России о принятии ключевых законов, которые должны внести больше порядка в энергосферу в части тарифообразования. Например, законопроект о принятии эталонных стандартов к обслуживанию энергооборудования и едином подходе к тарифному регулированию на территории всех субъектов Российской Федерации.