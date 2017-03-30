За энерговоровство суд приговорил жителя Курганинского района к исправительным работам

CABEX 2017
30 марта 2017, 16:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
Жителя станицы Петропавловской Курганинского района за воровство энергооборудования районный суд приговорил к исправительным работам. Ущерб, причиненный злоумышленником Лабинскому филиалу ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») превысил 147 тысяч рублей.
Нарушитель, проживающий в станице Петропавловской совершил кражу 5,2 км провода и металлических ворот закрытой трансформаторной подстанции, причинив Кубаньэнерго ущерб на сумму свыше 147 тысяч рублей.
В ходе судебного заседания нарушитель полностью признал свою вину.
Суд квалифицировал его действия по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса РФ как «тайное хищение чужого имущества» и назначил наказание в виде обязательных работ в количестве 180 часов. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной и признание вины, в полном объеме.
– Напоминаем, что вмешательство в работу электроустановок, хищение энергооборудования влекут за собой уголовную ответственность. При этом смертельной опасности подвергается и сам нарушитель, и окружающие его люди, так как энергообъекты находятся под напряжением, – подчеркивает директор Лабинских электрических сетей Андрей Герасько.
Уважаемые потребители! Если Вам известны факты несанкционированного подключения, хищения энергооборудования и электроэнергии необходимо сообщить дежурному диспетчеру Лабинских электрических сетей: г. Лабинск (86169) 6-99-08, 3-22-10, 8-989-199-04-05г; Курганинск (86147) 2-28-69, 8-989-199-04-02; п. Мостовской (86192) 5-17-50, 8-989-198-03-78 или по телефону единой горячей линии ПАО «Кубаньэнерго 8-800-100-15-52.