Задолженность за услуги по передаче электроэнергии по прямым договорам перед тульским филиалом МРСК Центра и Приволжья превысила 125 млн. рублей

CABEX 2017
30 марта 2017, 16:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» в судебном порядке взыскивает дебиторскую задолженность по прямым договорам за оказание услуг по передаче электроэнергии.
В отношении недобросовестных плательщиков - ряда юридических лиц, заключивших в период с декабря 2015 года по апрель 2016 года прямые договоры на оказание услуг по передаче электроэнергии, «Тулэнерго» проводит претензионно-исковую работу.
Так, в настоящее время просроченная дебиторская задолженность по прямым договорам за оказание услуг по передаче электроэнергии составляет 125,3 млн. рублей. Среди неплательщиков - ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» - 30,4 млн. рублей; ООО «Узловские коммунальные системы» - 25,6 млн. рублей; ООО «Узловский водоканал» - 19,6 млн. рублей; ООО «Эко-Ресурс» - 1,7 млн. рублей; МУП «Черньтеплосервис» - 4,0 млн. рублей; ООО «Теплоэнергетик» - 21,6 млн. рублей; ООО «РГК-Тула» - 11,1 млн. рублей.; АО «Киреевский завод легких металлоконструкций» - 11,3 млн. рублей.
Всем контрагентам, имеющим дебиторскую задолженность, направлены соответствующие предарбитражные предупреждения, после чего взыскание задолженности будет проводиться в судебном порядке.
Значительный размер недополученных от потребителей финансовых средств вызывает серьезную обеспокоенность энергетиков из-за реальной угрозы нарушения сроков и качества проведения работ по ремонту и реконструкции электроустановок, что, в конечном итоге, негативно повлияет на надежность электроснабжения всех потребителей Тульской области.