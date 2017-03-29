Застройка паводкоопасных территорий без защитных сооружений запрещена федеральным законодательством

Федеральное законодательство запрещает строить объекты в зонах затопления и подтопления без возведения специальных защитных сооружений. Об этом вновь напомнила Чебоксарская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») в ходе пресс-тура для журналистов и блогеров Чувашии и Марий Эл в марийских д.Уржумке и с.Кокшайске.



Эти населенные пункты, расположенных в нижнем бьефе Чебоксарской ГЭС, могут оказаться подтопленными при сложнопрогнозируемом, стремительном развитии половодья и, как следствие, большом объеме холостых сбросов через гидроузел.



Директор Чебоксарской ГЭС Вадим Бардюков напомнил участникам пресс-тура, что станция эксплуатируется в непроектном режиме (при отметке водохранилища 63 м вместо проектной 68 м), поэтому она испытывает дефицит аккумулирующей (свободной) емкости около 5 км³. У ГЭС нет большой возможности предпаводковой сработки и аккумулирования избытков воды в половодье. Всю воду, прибывающую к гидроузлу, станция пропускает практически транзитом.



Инженер по ГО и ЧС Чебоксарской ГЭС Андриан Николаев подчеркнул, что согласно Декларации безопасности гидротехнических сооружений* станции в сильное половодье в зону подтопления и затопления может попасть деревня Уржумка, расположенная в 6-километровой зоне ниже плотины гидроузла - зоне ответственности Чебоксарской ГЭС. В деревне с вековой историей станция создала и ввела в эксплуатацию локальную систему оповещения. Но особую обеспокоенность вызывает территория недавней застройки Уржумки: федеральное законодательство запрещает строительство новых объектов без специальных защитных сооружений в зонах затопления и подтопления.



На водомерном посту Кокшайска заместитель руководителя – начальник отдела водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления (ВВБВУ) по Республике Марий Эл Александр Обухов показал отметку 56,5 м, при которой начинается подтопление жилого сектора в Кокшайске (в створе Чебоксарской ГЭС это соответствует уровню нижнего бьефа 57,2 м и расходам более 14000 м³/с). В 2012 году в условиях стремительного развития половодья и, как следствие, большого объема холостых сбросов на ГЭС, уровень нижнего бьефа в створе достигал 57,78 м, и в результате оказались подтопленными около десятка домов.



О других подтоплениях села – в половодья 1979, 1981, 1994, 1999, 2001 и 2005 гг. рассказала Нина Смелова, председатель сельсовета и глава администрации Кокшайского сельского поселения в 1977-2005 гг. Она показала фотографии и видеохронику наводнений тех лет, рассказала о спасении людей и их имущества.



Начальник отдела гидрометобеспечения Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Марина Китарьева сообщила, что полное очищение Чебоксарского водохранилища ото льда ожидается с 15 по 24 апреля (немного раньше среднемноголетних сроков), причем основные реки, впадающие в него, уже вскрылись. В апреле боковой приток в Чебоксарское водохранилище ожидается от 4000 до 6000 м³/с (при норме 6860 м³/с). Сейчас похолодание сглаживает половодье, но если бы резкое потепление и таяние снега начала марта-2017 продолжились, то подтопления в населенных пунктах ниже Чебоксарской ГЭС были бы неизбежны.



Вадим Бардюков вновь напомнил, что за 36 лет эксплуатации Чебоксарской ГЭС не было ни одного сильного половодья, хотя бы даже 5% обеспеченности (среднестатистической повторяемостью 1 раз в 20 лет). Последний сильный паводок был в 1979 г., за год до перекрытия Волги в створе Чебоксарского гидроузла. При высоком половодье уровень воды в Кокшайске поднимется значительно выше критической отметки 56,5 м. В такой ситуации больше всего могут пострадать объекты, построенные в зоне прогнозируемого затопления. Чебоксарская ГЭС обеспокоена строительством объектов на паводкоопасных территориях без их грамотной защиты, которое создает угрозу населению.



Проектировщик Чебоксарского гидроузла, бывший директор Комплексной изыскательской экспедиции №45 Сергей Егоров привел в пример чувашский поселок Сосновку, в котором после строительства инженерных защит (с дренажами, скважинами и насосными) обеспечили безопасность людей в сильное половодье.



*Декларация безопасности является основным документом, обосновывающим безопасность гидротехнических сооружений, их соответствие критериям безопасности, проекту, действующим техническим нормам и правилам, а также определяющим характер и масштаб возможных чрезвычайных ситуаций и меры по обеспечению безопасной эксплуатации. Ее составлению предшествует полное обследование гидротехнических сооружений с обязательным участием представителей Ростехнадзора.