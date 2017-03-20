Алюминиевая Ассоциация инициирует создание конкурентоспособного радиатора из алюминия для охлаждения трансформатора

CABEX 2017
31 марта 2017, 13:17
Рубрика: Россия
Метки: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ
Алюминиевая Ассоциация инициирует создание отечественного радиатора из алюминия для охлаждения трансформаторного масла с конкурентоспособными характеристиками по техническим, ценовым и гарантийным параметрам. Консолидированное решение о необходимости разработки данной продукции было принято на организованном в Алюминиевой Ассоциации совещании с заинтересованными участниками рынка – компаниями ПАО «Россети», ОК РУСАЛ, ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД», ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА», ОАО «ТАТПРОФ», ООО «АГРИСОВГАЗ», ООО «Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы». На сегодняшний день практически все радиаторы импортируются из зарубежных стран (Европа, Турция, Индия) и изготавливаются из стали.
Разработки по созданию плоского радиатора для охлаждения трансформаторного масла из алюминиевых сплавов начались в 2016 году и на сегодняшний день разработана техническая документация, произведены расчеты. По предварительным данным, масса образца составит 535 кг, экструдированного профиля – 490 кг, толщина профиля – 4 мм. Данные технические характеристики пока не позволяют снизить стоимость алюминиевого радиатора для охлаждения трансформаторного масла ниже стоимости импортных стальных аналогов.
В этой связи со стороны участников совещания было озвучено техническое задание изготовителю радиаторов – компании ГАЗХОЛОДТЕХНИКА – разработать образец продукции новой конструкции с повышенными техническими характеристиками. Например, необходимо снизить толщину профиля стенки радиатора с нынешних 4 мм до оптимальной (1,5 – 2 мм), что позволит существенно снизить массу профиля и, следовательно, стоимость продукции. По итогам доработки будут проведены необходимые испытания и приняты дальнейшие решения, чтобы развивать это производство в России и к 2020 году заместить 80 процентов импорта.