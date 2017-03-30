Более полумиллиарда рублей взыскивает с должников "Ставропольэнерго"

CABEX 2017
31 марта 2017, 14:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО
С начала текущего года специалистами Группы по правовым вопросам по Ставропольскому краю Департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Северного Кавказа» (входит в группу компаний «Россети») подано в Арбитражные суды Краснодарского и Ставропольского краев 25 исковых заявлений о принудительном взыскании задолженности за услуги по передаче электроэнергии в размере 365,5 млн рублей, санкций за нарушение обязательств по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии на общую сумму 57,3 млн руб.
Как сообщили в сотрудники компании, в настоящее время в производстве арбитражных судов различных инстанций взыскивается дебиторская задолженность за услуги по передаче электрической энергии более чем на 518,7 млн руб., а также санкций за нарушение обязательств по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии на общую сумму 138,3 млн руб.