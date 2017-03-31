 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Договор с "Лотосом" об обслуживании многоквартирных домов заключило АО "Карачаево-Черкесскэнерго"

Договор с Лотосом об обслуживании многоквартирных домов заключило АО Карачаево-Черкесскэнерго

31 марта 2017, 13:02
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО

Обсудить на форуме

117 просмотров

Руководство и сотрудники АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») активизировали работу по снижению нераспределенного объема электроэнергии в многоквартирных домах. Проводятся встречи с главами администраций муниципальных образований, представителями управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

На днях заместитель управляющего директора АО «Карачаево-Черкесскэнерго» по работе с потребителями Ратмир Карабашев встретился с руководством управляющей компании «Лотос» из Малокарачаевского района. Итогом стало подписание договора об обслуживании этой управляющей компанией абонентов АО «Карачаево-Черкесскэнерго», проживающих в двадцати многоквартирных домах села Учкекен.

Ведутся переговоры о перспективе обслуживании УК «Лотос» еще 13 многоквартирных домов. Сейчас сотрудники отделов аудита и безопасности АО «Карачаево-Черкесскэнерго» совместно с представителями управляющей компании ведут там проверку внутридомовых инженерных сетей и индивидуальных приборов учета. Жильцам этих многоэтажек выписано 30 предписаний о замене счетчиков, и уже почти все абоненты, получившие уведомления, установили новые приборы учета, так что нераспределённый объем электроэнергии в многоквартирных домах села Учкекен теперь уменьшится в несколько раз.

  В ближайшее время будет заключен договор с УК «Лотос» об обслуживании всех многоквартирных домов, расположенных в населенных пунктах Малокарачаевского района.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!