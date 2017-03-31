Договор с "Лотосом" об обслуживании многоквартирных домов заключило АО "Карачаево-Черкесскэнерго"

CABEX 2017
31 марта 2017, 13:02
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО
Руководство и сотрудники АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») активизировали работу по снижению нераспределенного объема электроэнергии в многоквартирных домах. Проводятся встречи с главами администраций муниципальных образований, представителями управляющих компаний и товариществ собственников жилья.
На днях заместитель управляющего директора АО «Карачаево-Черкесскэнерго» по работе с потребителями Ратмир Карабашев встретился с руководством управляющей компании «Лотос» из Малокарачаевского района. Итогом стало подписание договора об обслуживании этой управляющей компанией абонентов АО «Карачаево-Черкесскэнерго», проживающих в двадцати многоквартирных домах села Учкекен.
Ведутся переговоры о перспективе обслуживании УК «Лотос» еще 13 многоквартирных домов. Сейчас сотрудники отделов аудита и безопасности АО «Карачаево-Черкесскэнерго» совместно с представителями управляющей компании ведут там проверку внутридомовых инженерных сетей и индивидуальных приборов учета. Жильцам этих многоэтажек выписано 30 предписаний о замене счетчиков, и уже почти все абоненты, получившие уведомления, установили новые приборы учета, так что нераспределённый объем электроэнергии в многоквартирных домах села Учкекен теперь уменьшится в несколько раз.
В ближайшее время будет заключен договор с УК «Лотос» об обслуживании всех многоквартирных домов, расположенных в населенных пунктах Малокарачаевского района.