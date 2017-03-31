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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Эффективность работы при аварийных отключениях и сокращение сроков ввода новых энергообъектов обсуждали в "Чеченэнерго"

Эффективность работы при аварийных отключениях и сокращение сроков ввода новых энергообъектов обсуждали в Чеченэнерго

31 марта 2017, 16:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО

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В Грозном прошло рабочее совещание генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» Юрия Зайцева, его заместителя по инвестиционной деятельности Владимира Шувалова и управляющего директора АО «Чеченэнерго» Русланбека Докуева.

В ходе обсуждения актуальных производственных вопросов, текущей ситуации в энергосистеме республики участники встречи пришли к выводу о необходимости более оперативных действий персонала и более эффективной работы дежурных бригад во время ликвидации последствий аварийных отключений.

Кроме того, речь шла о возможности сокращения сроков сдачи и ввода в эксплуатацию новых энергообъектов – подстанций и воздушных линий на территории Чеченской Республики, необходимых для надежного и безаварийного энергоснабжения жителей республики.

По всем актуальным вопросам было найдено взаимопонимание и определены способы их решения.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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