Эффективность работы при аварийных отключениях и сокращение сроков ввода новых энергообъектов обсуждали в "Чеченэнерго"

CABEX 2017
31 марта 2017, 16:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО
В Грозном прошло рабочее совещание генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» Юрия Зайцева, его заместителя по инвестиционной деятельности Владимира Шувалова и управляющего директора АО «Чеченэнерго» Русланбека Докуева.
В ходе обсуждения актуальных производственных вопросов, текущей ситуации в энергосистеме республики участники встречи пришли к выводу о необходимости более оперативных действий персонала и более эффективной работы дежурных бригад во время ликвидации последствий аварийных отключений.
Кроме того, речь шла о возможности сокращения сроков сдачи и ввода в эксплуатацию новых энергообъектов – подстанций и воздушных линий на территории Чеченской Республики, необходимых для надежного и безаварийного энергоснабжения жителей республики.
По всем актуальным вопросам было найдено взаимопонимание и определены способы их решения.