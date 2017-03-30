Энергетики "Самарских РС" ликвидировали условную аварию в региональной энергосистеме

В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» прошла противоаварийная тренировка по ликвидации технологических нарушений в энергосистеме Самарской области в условиях повышения паводковых вод. Целью мероприятия являлись отработка действий комиссии по чрезвычайным ситуациям, совершенствование практических навыков органов управления, сил и средств в действиях при возникновении нештатных ситуаций на объектах электроэнергетики, обеспечения бесперебойной и надежной работы распределительного электросетевого комплекса Самарской области в период весеннего паводка.



По условиям тренировки, из-за интенсивного таяния снега произошел подъем уровня воды в реках, водохранилищах и водоемах Самарской области и образовались зоны затоплений и подтоплений объектов электросетевого хозяйства. В результате произошло падение опор воздушных линий электропередачи 10-110 кВ и обрыв проводов сразу в нескольких районах Самарской области. В условной зоне технологического нарушения оказались объекты жилищно-коммунального хозяйства, производственной и социальной сферы региона.



В самарском филиале ПАО «МРСК Волги» была незамедлительно собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, введен особый режим работы. Энергетиками были установлены причины технологических нарушений, места падения опор и обрыва линий электропередачи. На места были направлены аварийно-восстановительные бригады, обеспеченные всеми необходимыми материалами и оборудованием. Социально-значимые объекты были подключены к резервным источникам электроснабжения.



Организовано взаимодействие с администрациями и ЕДДС муниципальных районов Самарской области. Налажены системы связи, в том числе видеосвязь передвижных пунктов управлений. Дополнительно был организован усиленный контроль за работой воздушных линий электропередачи и подстанций, а также дежурство аварийно-восстановительных бригад, водительского состава и дополнительного диспетчерского персонала. Обеспечена готовность спецтехники для незамедлительного проведения аварийно-восстановительных работ в случае возникновения новых технологических нарушений. Также была проведена проверка комплектности и условий хранения аварийного резерва.



Всего в противоаварийной тренировке приняли участие 117 человек и 17 единиц техники. На устранение условных технологических нарушений ушло менее суток. Все проведенные мероприятия были выполнены в установленный нормативами срок. Оперативный и ремонтный персонал, продемонстрировав высокий профессионализм, принял все необходимые меры для ликвидации аварий, успешно справившись с поставленными задачами.



Противоаварийные тренировки – часть комплекса мероприятий по подготовки филиала к весеннему паводку. Постоянное совершенствование методики обслуживания распределительных сетей, проверка аварийного запаса и оттачивание всех необходимых действий позволит энергетикам в настоящей экстремальной ситуации среагировать скоординировано и оперативно.