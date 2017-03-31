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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС проведет диагностику 2,2 тыс. км линий электропередачи Дальнего Востока

ФСК ЕЭС проведет диагностику 2,2 тыс. км линий электропередачи Дальнего Востока

31 марта 2017, 14:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ВОСТОКА, ЛЭП

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Федеральная сетевая компания (входит в группу «Россети») в текущем году в Дальневосточном регионе проведет диагностику линий электропередачи 220-500 кВ протяженностью 2,2 тыс. км.

Состояние элементов линий контролируют с помощью тепловизора — специального измерительного прибора инфракрасного контроля с высокой чувствительностью. С начала года с помощью тепловизоров обследовали на наличие дефектов в контактных соединениях и изоляции линии электропередачи в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области. Среди них системообразующие, которые участвуют в транзите электроэнергии Бурейской ГЭС.

В Приморском крае кроме мониторинга воздушных линий электропередачи анализируют состояние концевых муфт кабельных линий электропередачи 220 кВ, которые участвуют в электроснабжении Владивостока и аэропорта «Кневичи».

Тепловизионное обследование выявляет скрытые дефекты электрооборудования на ранней стадии формирования. По результатам — повреждения своевременно устраняют, что увеличивает срок службы оборудования, предотвращает аварийные ситуации.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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