ФСК ЕЭС увеличит на 80 МВА мощность главной подстанции Кавказских Минеральных Вод

CABEX 2017
31 марта 2017, 17:02
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») увеличит трансформаторную мощность подстанции 330 кВ «Машук» – главного энергетического центра Кавказских Минеральных Вод.
На подстанции заменят два силовых трансформатора суммарной мощностью 40 МВА на более мощные агрегаты – по 80 МВА каждый. Расширят закрытое распределительное устройство 10 кВ, на открытом распределительном устройстве 35 кВ заменят основное оборудование.
После модернизации Военизированный спасательный центр постоянной готовности МЧС получит 3,9 МВт мощности, «Железноводские электрические сети» – дополнительно 6,9 МВт. Новые мощности позволят развивать курорт и подключать новые объекты санаторной инфраструктуры.
Подстанция 330 кВ «Машук» обеспечивает электроснабжение курортных городов Ессентуки, Железноводск, Пятигорск, Кисловодск, а также транзит электроэнергии с Невинномысской ГРЭС и каскада Кубанских ГЭС в Ставропольский край и на объекты Кабардино-Балкарской Республики.