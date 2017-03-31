 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС увеличит на 80 МВА мощность главной подстанции Кавказских Минеральных Вод

ФСК ЕЭС увеличит на 80 МВА мощность главной подстанции Кавказских Минеральных Вод

31 марта 2017, 17:02
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

Обсудить на форуме

234 просмотра

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») увеличит трансформаторную мощность подстанции 330 кВ «Машук» – главного энергетического центра Кавказских Минеральных Вод.

На подстанции заменят два силовых трансформатора суммарной мощностью 40 МВА на более мощные агрегаты – по 80 МВА каждый. Расширят закрытое распределительное устройство 10 кВ, на открытом распределительном устройстве 35 кВ заменят основное оборудование.

После модернизации Военизированный спасательный центр постоянной готовности МЧС получит 3,9 МВт мощности, «Железноводские электрические сети» – дополнительно 6,9 МВт. Новые мощности позволят развивать курорт и подключать новые объекты санаторной инфраструктуры.

Подстанция 330 кВ «Машук» обеспечивает электроснабжение курортных городов Ессентуки, Железноводск, Пятигорск, Кисловодск, а также транзит электроэнергии с Невинномысской ГРЭС и каскада Кубанских ГЭС в Ставропольский край и на объекты Кабардино-Балкарской Республики.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!