Глава "Россетей" поблагодарил МРСК Северо-Запада за работу по надежному электроснабжению международного арктического форума

Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин 30 марта провел в Архангельске производственное совещание. Во встрече приняли участие руководители «Россетей», МРСК Северо-Запада и филиала «Архэнерго».



Глава электросетевого холдинга Олег Бударгин отметил успешную работу энергетиков Архангельской области в осенне-зимний период: «Спасибо вам на организацию бесперебойного электроснабжения потребителей. Продолжайте успешную работу в период завершения зимы, постарайтесь выдержать до конца все показатели надежности, и в скором времени нужно начинать подготовку к новой зиме. Весенний паводок здесь должен пройти спокойно, без существенных последствий для электросетевых объектов. Затем предстоит осуществить подготовку электросетевой инфраструктуры к пожароопасному периоду. Мы должны быть готовы ко всему. И самое главное – продолжайте плановые ремонты оборудования в соответствии с утвержденной годовой программой. Это залог успешной работы электросетей и устойчивого электроснабжения потребителей».



Олег Бударгин поблагодарил энергетиков МРСК Северо-Запада за организацию надежного электроснабжения основных площадок Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который прошел в Архангельске 29-30 марта.



«В целом, в Архангельске проведена серьезная работа по подготовке к надежному электроснабжению форума, - доложил генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин. – Наша компания вела подготовку к мероприятиям с января. Были сформированы дополнительные бригады, которыми мы усилили филиал «Архэнерго», что стало залогом успешной работы по надежному электроснабжению. Серьезных нарушений в энергосистеме допущено не было. Из других филиалов МРСК Северо-Запада в «Архэнерго» было привлечено 112 человек оперативного персонала, 116 человек ремонтного и вспомогательного персонала, установлено 23 резервных источника электроснабжения».



Александр Летягин рассказал, что режим и нагрузка в энергосистеме были под постоянным контролем энергетиков, проводилась диагностика состояния электроустановок и тепловизионный контроль. Дополнительно были установлены источники бесперебойного питания. При работе дизельных установок строго соблюдалось поручение по минимизации шумового эффекта и экологического ущерба. Все проверки, в том числе с участием представителей «Росконгресса», филиал «Архэнерго» прошел без замечаний.



В ходе совещания Олег Бударгин остановился на вопросе развития территории: «На форуме мы обсудили с губернатором предстоящее развитие региона, новое строительство объектов бизнеса, производства и жилищного сектора, в том числе в преддверии следующего Арктического форума в Архангельске в 2019 году. А это ставит перед нами – энергетиками – задачи по организации надежной и современной электросетевой инфраструктуры. Новые здания мы должны будем подключить к сетям по всем критериям надежности. Кроме того, именно в Архангельске президент еще раз поднял проблему огромных долгов гарантирующих поставщиков, поручил навести порядок со сбытовыми компаниями. На форуме мы с губернатором Архангельской области Игорем Орловым эту тему снова обсуждали. Вопрос будет решаться».



В завершении Олег Бударгин отметил работу Александра Летягина в качестве руководителя дочерней компании: «Руководство Россетей приятно удивлено положительным результатом по всем направлениям деятельности, комплексным успехом МРСК Северо-Запада. Архангельская область – не самая простая территория. Вы смогли выстроить успешную работу, направленную на решение застоявшихся проблем».