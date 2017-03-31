Глава РусГидро проинспектировал строительство Нижне-Бурейской ГЭС

CABEX 2017
31 марта 2017, 17:22
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
30 марта 2017 года Председатель Правления - Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов посетил с инспекционной поездкой строительную площадку Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области.
Глава компании осмотрел сооружения и оборудования строящейся станции, ознакомился с ходом наполнения водохранилища и процессом монтажа гидроагрегатов. В настоящее время два гидроагрегата готовы к испытаниям на холостом ходу, которые будут начаты после завершения наполнения водохранилища до промежуточной отметки. В соответствии с ориентировочным графиком, наполнение водохранилища до промежуточной отметки 128,0 м, начатое 28 марта, произойдет в течение 14 суток. Оставшиеся два гидроагрегата Нижне-Бурейской ГЭС находятся в процессе монтажа. Пуск станции на полную мощность запланирован на 2017 год.
Нижне-Бурейская ГЭС – контррегулятор Бурейской ГЭС, вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса. Проектная мощность станции – 320 МВт (4 гидроагрегата), среднегодовая выработка - 1650 млн кВт.ч. Помимо выработки электроэнергии, важной функцией Нижне-Бурейской ГЭС является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов с Бурейской ГЭС. Строительство Нижне-Бурейской ГЭС ведется с 2010 года, сооружение станции является одним из приоритетных проектов инвестиционной программы РусГидро.