"Ивэнерго": в Ивановском районе области пресечено незаконное потребление электроэнергии

CABEX 2017
31 марта 2017, 16:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИВЭНЕРГО
Профильные подразделения филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в ходе рейдов и других плановых мероприятий продолжают пресекать хищения электроэнергии бытовыми потребителями и организациями различных форм собственности.
Так, энергетиками было выявлено самовольное присоединение к электросетям устройств уличного освещения в деревне Крюково Ивановского района. Ущерб, нанесенный филиалу потреблением электрической энергии без заключения договора электроснабжения, превышает 57 882 рубля. По данному факту в МО МВД РФ «Ивановский» специалистами компании направлено соответствующее заявление.
Также электроэнергию на 8 919 рублей незаконно потребил житель деревни Бородино Гаврилово-Посадского района, подключивший свой жилой дом к электрическим сетям в обход электросчетчика. По итогам проверки МО МВД РФ «Тейковский» в отношении гражданина возбуждено административное дело. Это означает, что помимо обязательной оплаты потребленной электроэнергии по полному тарифу, правонарушителя ждет штраф. Согласно статье 7.19 КоАП РФ, самовольное подключение к электрическим сетям может обойтись гражданину в сумму до 15 тыс. руб.
По итогам выявленного незаконного потребления электроэнергии сетевиками составлены акты, по которым нарушители должны будут возместить причиненный ущерб. С тех, кто не сделает этого в установленные сроки, долг будет взыскан в судебном порядке.
Напомним, своевременное выявление фактов бездоговорного потребления электроэнергии важно не только из-за финансовых потерь, которые несет электросетевой комплекс. Самовольное присоединение к электросетям, хищение электросетевого имущества, незаконное проникновение на объекты электросетевого хозяйства увеличивают риск повреждения оборудования, могут вызвать перебои в электроснабжении законопослушных потребителей, а также несут угрозу здоровью и жизни самих злоумышленников.
Энергетики призывают всех, кому стало известно о случаях хищения электроэнергии, сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8-800-100-33-00 (звонок анонимный и бесплатный).