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Отраслевые новости: В мире

Крупнейшая в мире пивоварня переходит на 100% чистую энергию

Крупнейшая в мире пивоварня переходит на 100% чистую энергию

31 марта 2017, 17:48
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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Крупнейшая в мире пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev, производитель таких марок, как Budweiser, Stella Artois, Beck’s или Hoegaarden, объявила о намерении полностью перейти на возобновляемую энергию к 2025 году.

Речь идет о 6 ТВт*ч энергии в год, которую потребляют все предприятия корпорации. По словам представителей AB InBev, эта мера поможет трансформировать энергетическую промышленность в Аргентине, Бразилии, Индии и Южной Африке, сообщает CleanTechnica.

Таким образом, если все пойдет по плану, к 2025 году AB InBev станет крупнейшим прямым покупателем возобновляемой энергии в секторе потребительских товаров, что приведет к снижению углеродного следа на 30% — эквивалент почти 500 тысячам автомобилей на дорогах. Минимум 75-85% чистого электричества компания приобретет через прямые соглашения о закупке энергии, а оставшиеся 15-25% поступят от местных солнечных станций.

AB InBev уже подписала первое соглашение о закупке с испанской компанией Iberdrola на ежегодные поставки 490 ГВт*ч энергии ветра для крупнейшего пивоваренного завода корпорации, расположенного в Мексике. В дальнейшем Iberdrola собирается построить на побережье мексиканского штата Пуэбла ветряную станцию на 220 МВт, которая начнет производить электричество в первой половине 2019.

«Сокращение использования ископаемого топлива благотворно скажется на окружающей среде и на бизнесе, и мы решили помочь осуществить перемены к лучшему, — говорит президент AB InBev Карлос Брайто. — У нас появилась возможность сыграть решающую роль в битве против климатических изменений, потребляя более чистую энергию», передает Хайтек.

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