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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго приступило к капремонту подстанции "Сергиевская" в Кореновском районе

Кубаньэнерго приступило к капремонту подстанции Сергиевская в Кореновском районе

31 марта 2017, 12:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Специалисты Усть-Лабинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») приступили к капитальному ремонту подстанции 35 кВ «Сергиевская». Ремонт подстанционного оборудования планируется провести в течение нескольких месяцев текущего года.

Энергетики отремонтируют масляные выключатели и разъединители 35 кВ, блок статических конденсаторов и распределительное устройство 10 кВ, проведут диагностику устройств релейной защиты и автоматики, системы охлаждения трансформаторов и обогрева оборудования, механической блокировки, покраску металлоконструкций и благоустройство территории подстанции.

– Капитальный ремонт позволит защитить подстанционное оборудование, предупредить возможные технологические нарушения и обеспечить бесперебойным и качественным энергоснабжением объекты промышленности, сельского хозяйства и населения, − отметил директор Усть-Лабинских электрических сетей Михаил Суворов.

Подстанция «Сергиевская» обеспечивает электроснабжением три тысячи бытовых потребителей станицы Сергиевская. От подстанции запитаны социально значимые объекты: школы, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, две котельных и водокачка.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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