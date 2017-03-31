Мировое производство нержавеющей стали выросло более чем на 10%

По уточненным данным International Stainless Steel Forum (ISSF), мировое производство нержавеющей стали в 2016 г. составило 45,78 млн. т, что на 10,2% превысило показатель предыдущего года (41,55 млн. т). Эти темпы роста оказались рекордными с 2010 г., когда мировая отрасль восстанавливалась после кризиса. В 2014-2015 гг. на мировом рынке нержавеющей стали наблюдалось незначительное сокращение объемов выпуска.



Рост выплавки нержавеющей стали в прошлом году произошел, прежде всего, благодаря Китаю. По данным ISSF, в 2016 г. китайские металлургические компании произвели 24,94 млн. т металла, что на 15,7% больше, чем годом ранее. Производство нержавеющей стали в КНР также возобновило подъем после двухлетней стагнации, передает ИИС «Металлоснабжение и сбыт».



Помимо китайцев, расширили выплавку металла в прошлом году и сталелитейные компании в других регионах мира. Так, в государствах Европы и Африки производство увеличилось на 2,4% по сравнению с 2015 г. до 7,7 млн. В Азии за пределами Китая был зарегистрирован рост на 5,2% до немногим менее 10,0 млн. т. В Северной и Южной Америке было получено более 2,9 млн. т нержавеющей стали, на 6,7% больше, чем в 2015 г. Только в Восточной Европе и СНГ аналитики ISSF зафиксировали спад на 4,6% по сравнению с предыдущим годом до 247 тыс. т.

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