На Колымской ГЭС после капитального ремонта ввели в работу гидроагрегат

CABEX 2017
31 марта 2017, 14:26
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
Энергетики Колымской ГЭС после проведения капитального ремонта и успешных комплексных испытаний ввели в работу гидроагрегат №3.
Работники подрядных организаций совместно со специалистами Колымской ГЭС выполнили капитальный ремонт механической и электротехнической части генератора, а также турбины и вспомогательного оборудования.
Параллельно с капитальным ремонтом гидроагрегата была произведена модернизация систем управления и автоматизации, взамен устаревших релейной защиты, автоматики и возбуждения специалисты установили современное оборудование на базе микропроцессоров и новую систему мониторинга.
Капитальный ремонт основных узлов гидроагрегата №3 и модернизация его систем значительно повышают надежность работы гидроагрегата, а также позволят в дальнейшем снизить затраты на эксплуатацию и ремонт оборудования.
Капитальный ремонт гидроагрегата №3 выполнен в рамках Производственной программы филиала «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ОАО «Колымаэнерго» на 2014-2018гг. Производственная программа 2014-2018гг. направлена на обеспечение системной надежности, на снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание оборудования, обеспечение экологической безопасности, обеспечение безопасности оборудования и гидротехнических сооружений. Согласно данной программе к 2018 году планируется выполнить капитальный ремонт всех пяти гидроагрегатов Колымской ГЭС и модернизацию основных систем и узлов гидроагрегатов.