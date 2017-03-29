На обогатительной фабрике Гайского ГОКа завершается монтаж новой мельницы

CABEX 2017
31 марта 2017, 12:33
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК
Гайский ГОК (предприятие сырьевого комплекса УГМК) с начала текущего года ведет установку шаровой мельницы объемом 18м3 в отделении флотации главного корпуса обогатительной фабрики. Ее запуск в схему медной флотации в операцию доводки (доизмельчения) медного концентрата в паре с одной из новых флотомашин РИФ 8,5 планируется произвести в середине второго квартала этого года.
«Ввод в работу данного оборудования позволит нам вывести из цикла доизмельчения более мощную – мельницу объемом 36м3 и задействовать ее в головном цикле рудоподготовки, - рассказал начальник Обогатительной фабрики Дмитрий Семенов, - Такая оптимизация технологического процесса принесет положительный эффект - позволит получать более тонкий помол сложных для обогащения руд. Благодаря чему снизятся потери с отвальными хвостами и увеличится извлечение полезных компонентов в концентраты”.
Все ремонтно-монтажные работы, которые ведутся на Обогатительной фабрике комбината, проходят в круглосуточном режиме без остановки действующего производства, снижения качества и количества выпускаемой продукции - медного и цинкового концентратов.
Реконструкция и техническое перевооружение обогатительной фабрики Гайского ГОКа направлены на дальнейшее увеличение мощности по переработке руды и улучшение качества выпускаемых концентратов. В 2017 году перед обогатителями комбината стоит задача переработать более 9 млн. тонн руды.
Предполагается, что общая сумма капитальных вложений, направленных на модернизацию обогатительной фабрики Гайского ГОКа в 2017 году, превысит 300 млн рублей.