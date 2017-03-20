На заводе "ТАТКАБЕЛЬ" прошел тренинг для ООО "КЭР-Промстрой"

Специалисты завода «ТАТКАБЕЛЬ» провели обучающий тренинг для представителей компании ООО «КЭР-Промстрой», по курсу «Прокладка и монтаж кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 110-330 кВ». Тренинг включал в себя следующие темы:
- Высоковольтные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена: конструктивные особенности, маркировка и область применения, выбор типа кабеля и сечения ТПЖ;
- Подготовительные работы для прокладки кабелей;
- Прокладка кабеля (протяжка и монтаж);
- Действия после прокладки: испытания и техническое обслуживание проложенной кабельной линии;
- Кабельная арматура для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена: виды и основные этапы монтажа;
- Основные виды повреждений кабелей при прокладке, методики по замене и ремонту поврежденного участка;
- Приемка кабельной линии, основная документация.
По завершению тренинга представителям монтажной организации были вручены сертификаты.