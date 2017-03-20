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Новости компаний

На заводе "ТАТКАБЕЛЬ" прошел тренинг для ООО "КЭР-Промстрой"

На заводе ТАТКАБЕЛЬ прошел тренинг для ООО КЭР-Промстрой

31 марта 2017, 12:51
Рубрика: Новости компаний
Метки: ТАТКАБЕЛЬ

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Специалисты завода «ТАТКАБЕЛЬ» провели обучающий тренинг для представителей компании ООО «КЭР-Промстрой», по курсу «Прокладка и монтаж кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 110-330 кВ». Тренинг включал в себя следующие темы:

  • Высоковольтные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена: конструктивные особенности, маркировка и область применения, выбор типа кабеля и сечения ТПЖ;
  • Подготовительные работы для прокладки кабелей;
  • Прокладка кабеля (протяжка и монтаж);
  • Действия после прокладки: испытания и техническое обслуживание проложенной кабельной линии;
  • Кабельная арматура для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена: виды и основные этапы монтажа;
  • Основные виды повреждений кабелей при прокладке, методики по замене и ремонту поврежденного участка;
  • Приемка кабельной линии, основная документация.

По завершению тренинга представителям монтажной организации были вручены сертификаты.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "ТАТКАБЕЛЬ"
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