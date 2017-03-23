Орелэнерго продолжает борьбу с хищениями электроэнергии

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» ведет системную работу по борьбе с хищениями электроэнергии. В целях выявления и пресечения фактов несанкционированного энергопотребления специалисты Орелэнерго реализуют комплекс контрольных и технических мероприятий.



В их число входит установка на приборы учета электроэнергии антимагнитных пломб. Эти устройства позволяют уже на стадии визуального осмотра выявить факт воздействия магнитным полем, повлекшим искажение показателей энергопотребления (такой способ нередко используют недобросовестные потребители). Признаком безучетного потребления с использованием магнита является нарушение пломб-индикаторов магнитного поля - «взорвавшаяся» пломба.



В 2016 году работники Орелэнерго установили на приборы учета потребителей 1000 антимагнитных пломб. В нынешнем году эта работа продолжится. В частности, планируется на 100% оснастить данными устройствами приборы учета юридических лиц.



Случаи несанкционированного энергопотребления выявляются и в ходе регулярно осуществляемых работниками Орелэнерго адресных рейдов. Таким образом, в 2016 году они выявили 225 случаев бездоговорного и безучетного энергопотребления. Нарушителями компенсирован нанесенный филиалу ущерб на 2,7 млн рублей. По выявленным фактам составлены акты бездоговорного и безучетного энергопотребления и протоколы об административных правонарушениях, которые впоследствии были переданы в суд. Большинство недобросовестных потребителей предпочли возместить ущерб в досудебном порядке. Стоит отметить, что в случае выявления факта бездоговорного и безучетного потребления недобросовестный потребитель возмещает не только причиненный ущерб: на него может быть наложен и крупный административный штраф. При этом с 1 января 2016 года суммы штрафов за незаконное потребление электроэнергии выросли в несколько раз: для граждан — до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — до 80 тысяч, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей.



Кроме того, при наличии достаточных оснований виновное лицо может быть привлечено и к уголовной ответственности. Такая строгость наказания обусловлена высокими рисками, которые несут самовольные манипуляции с приборами учета и электрооборудованием как для самих нарушителей, так и для добросовестных потребителей. Они могут привести к электротравмам, перепадам напряжения в сети, снижению качества и надежности энергоснабжения, выходу из строя бытовых приборов, а в ряде случаев – и к пожарам.



Энерговоровство наносит вред и интересам региона в целом, так как средства, получаемые за услуги по передаче электроэнергии Орелэнерго направляет в том числе на повышение надежности энергоснабжения потребителей, выполнение договорных обязательств по выдаче мощности для новых социальных и жилых объектов в Орловской области.



Добросовестные потребители могут помочь энергетикам в выявлении фактов энерговоровства, сообщив о возможных случаях хищений на Прямую линию энергетиков по телефону 8 800 50 50 115 или в свой район электрических сетей.