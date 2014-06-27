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РЭС на выставке Cabex 2017

В рамках 16-ой отраслевой выставки Cabex-2017 в Сокольниках, ведущие российские и мировые производители энергетической сферы представили свои компании. Сотни российских производителей, представители заводов из Сербии, Франции, Китая предлагали ознакомиться со своей продукцией и услугами.

Компания “РЭС” в партнерстве с медиахолдингом РусКабель представила оригинальную концепцию презентации сильных качеств компании через авторское меню для RusCable Cabex Bar.

Посетителям стенда было предложено подзарядиться энергией и угоститься коктейлями с оригинальными названиями,которые подчеркивают некоторые черты деятельности компании РЭС - “Отгрузка в срок”, “ГОСТ”, “Безгалогенный”, “МЭК”  под зажигательную музыку сногсшибательной DJ Lady Skakovskaya.

Компания “Русские Энергетические Системы”  не впервый раз выступает партнером портала РусКабель на мероприятиях посвященных кабельной тематике.

Ежегодная выставка Cabex - одно из важнейших событий отрасли, позволяющее отслеживать современные тренды технологий кабельной и энергетической промышленности. Компания “РЭС” в дальнейшем также планирует принимать участие в отраслевых мероприятиях.

Справка о компании:
“Русские Энергетические Системы” - компания предлагающая комплексные пожаробезопасные решения в части кабельно-проводниковой продукции и электротехники для различных отраслей промышленности и инфраструктуры.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "Русские Энергетические Системы"
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