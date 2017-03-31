"Росатом" присматривает АЭС "Аккую" партнера

«Росатом» планирует найти инвестора для строительства атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в 2018 году. Среди потенциальных претендентов рассматриваются компании из РФ, Турции и стран Персидского залива. Договоренности предусматривают передачу инвестору до 49% в проекте.



Интерес к вхождению в капитал АЭС «Аккую» проявляют российские и турецкие компании, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, «окончательное решение будет приниматься только по согласованию с правительством Турции». Проектом также заинтересованы компании из стран Персидского залива, отметил господин Лихачев, отказавшись уточнить их названия.



Руководство «Росатома» рассчитывает войти в 2018 год с инвестиционным соглашением, в рамках которого до 49% может быть реализовано инвестору.



Турецкая АЭС — один из крупнейших по мощности и стоимости (свыше $20 млрд) проектов «Росатома» за границей, это первая зарубежная АЭС, которая будет в собственности госкорпорации. Проектная компания АО «Аккую Нуклеар» на 74,915% принадлежит АО «Русатом Оверсиз» «Росатома».



В апреле 2016 года турецкое агентство Anadolu сообщило о планах «Росатома» продать 49% в АЭС «Аккую» турецкому подрядчику по гидросооружениям на этом проекте компании Cengiz Insaat. Но тогда корпорация назвала эту информацию слухами.



В конце мая 2016 года первый заместитель главы госкорпорации Кирилл Комаров на форуме в Москве сообщал, что корпорация получает много предложений об участии в проекте АЭС «Аккую», но по договоренностям обязан до конца срока службы АЭС оставаться минимум на 51% ее собственником, хотя имеет право продать стратегу до 49% в капитале по согласованию с турецким правительством.



В ноябре агентство Anadolu вновь сообщило, что турецкие Cengiz Holding, Kolin и Kalyon (CKK) планировали еще до конца прошлого года достичь подвижек в переговорах с «Росатомом» по вопросу партнерства в реализации проекта строительства АЭС «Аккую».



Источник: Коммерсант.

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