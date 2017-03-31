 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: В мире

"Росатом" присматривает АЭС "Аккую" партнера

Росатом присматривает АЭС Аккую партнера

31 марта 2017, 15:55
Рубрика: В мире
Метки: РОСАТОМ, АЭС

Обсудить на форуме

262 просмотра

«Росатом» планирует найти инвестора для строительства атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в 2018 году. Среди потенциальных претендентов рассматриваются компании из РФ, Турции и стран Персидского залива. Договоренности предусматривают передачу инвестору до 49% в проекте.

Интерес к вхождению в капитал АЭС «Аккую» проявляют российские и турецкие компании, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, «окончательное решение будет приниматься только по согласованию с правительством Турции». Проектом также заинтересованы компании из стран Персидского залива, отметил господин Лихачев, отказавшись уточнить их названия.

Руководство «Росатома» рассчитывает войти в 2018 год с инвестиционным соглашением, в рамках которого до 49% может быть реализовано инвестору.

Турецкая АЭС — один из крупнейших по мощности и стоимости (свыше $20 млрд) проектов «Росатома» за границей, это первая зарубежная АЭС, которая будет в собственности госкорпорации. Проектная компания АО «Аккую Нуклеар» на 74,915% принадлежит АО «Русатом Оверсиз» «Росатома».

В апреле 2016 года турецкое агентство Anadolu сообщило о планах «Росатома» продать 49% в АЭС «Аккую» турецкому подрядчику по гидросооружениям на этом проекте компании Cengiz Insaat. Но тогда корпорация назвала эту информацию слухами.

В конце мая 2016 года первый заместитель главы госкорпорации Кирилл Комаров на форуме в Москве сообщал, что корпорация получает много предложений об участии в проекте АЭС «Аккую», но по договоренностям обязан до конца срока службы АЭС оставаться минимум на 51% ее собственником, хотя имеет право продать стратегу до 49% в капитале по согласованию с турецким правительством.

В ноябре агентство Anadolu вновь сообщило, что турецкие Cengiz Holding, Kolin и Kalyon (CKK) планировали еще до конца прошлого года достичь подвижек в переговорах с «Росатомом» по вопросу партнерства в реализации проекта строительства АЭС «Аккую».

Источник: Коммерсант.

Компания:

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!