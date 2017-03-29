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Пресс-релизы

"Росэлектроника" разрабатывает высокоточный тераомметр

Росэлектроника разрабатывает высокоточный тераомметр

31 марта 2017, 15:17
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСЭЛЕКТРОНИКА

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех выводит на рынок уникальное контрольно-измерительное оборудование – прецизионный (высокоточный) измеритель электрического сопротивления в диапазоне от 1 МОм до 1 ТОм.

Входящее в холдинг пензенское ОАО «НИИ электронно-механических приборов» (НИИЭМП) разработало для собственного производства прибор, обеспечивший выпуск прецизионных резисторов в диапазоне номиналов от 1 МОм до 100 ГОм с точностью не хуже 0,1%. Результаты наблюдений за параметрами прибора в течение более чем двух лет подтвердили временную стабильность его характеристик.

В настоящее время специалисты НИИЭМП проводят разработку нового прибора с увеличением точности измерения сопротивления в диапазоне от 1 МОм до 100 ГОм и расширением диапазона до 1 ТОм. При этом допускаемая основная погрешность измерения не должна превысить 0,06%. Планируется, что испытания нового прибора с целью утверждения типа средства измерения РФ пройдут уже в первом полугодии 2018 года.

Потенциальными потребителями тераомметра являются более 70 российских центров стандартизации и метрологии, предприятия-изготовители прецизионных резисторов, а также научно-исследовательские и производственные организации в сфере изоляционных материалов.

Прибор не имеет российских аналогов. На отечественном рынке традиционно используются высокоомные средства измерений компании Micron S.A. (Кишинев), которые обладают более низкими точностными характеристиками.

НИИЭМП представит свои электронные компоненты, а также контрольно-измерительное оборудование на Международной выставке «ЭкспоЭлектроника», которая состоится в МВЦ «Крокус Экспо» 25-27 апреля.

Компания: Ростех
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