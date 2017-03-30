Руководитель Хабаровских электрических сетей отчитался за 2016 год

CABEX 2017
31 марта 2017, 12:44
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
В Комитете по развитию топливно-энергетического комплекса краевого правительства состоялось совещание по итогам работы энергопредприятий в 2016 году, в котором принял участие руководитель хабаровского филиала АО «ДРСК» Александр Бакай.
Ушедший год компания отработала в регионе без сбоев, значительно сократив уровень аварийности. Так, например, количество внеплановых отключений в сетях ДРСК на территории Хабаровского края снизилось почти на 13 процентов по сравнению с 2015 годом.
- Кроме этого, снизился как недоотпуск электрической энергии, так и экономический ущерб от внеплановых отключений. В течение 2016 года силами филиала отремонтировано 519 километров линий электропередач и произведена чистка просеки охранных зон воздушных линий в объеме 1100 гектаров. По количеству заявок на подключение к сетям ДРСК план был существенно превышен, рост числа желающих отмечается и сегодня. Так, только за январь-февраль текущего года нами заключено 558 договора на технологическое присоединение, что превышает показатели аналогичного периода 2016 год на 60 процентов, - отчитался перед присутствующими Александр БАКАЙ, директор Хабаровских электрических сетей.
В 2017 году хабаровскому филиалу АО «ДРСК» предстоит отремонтировать 455 километров воздушных линий 0,4-110 кВ, 38 трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ. произвести чистку более 1000 гектаров просек ЛЭП.
В совещании под руководством первого заместителя председателя Комитета Валерия Глазачева приняли участие руководители ведущих энергопредприятий региона, а также представители Управления Ростехнадзора.