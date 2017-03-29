Штормовой ветер испытывает энергетиков на прочность

CABEX 2017
31 марта 2017, 11:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУЗБАССЭНЕРГО-РЭС
Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Кузбассэнерго – РЭС» в сложнейших условиях продолжают восстанавливать электроснабжение потребителей в районах Кемеровской области, нарушенное стихией. На 13-00 энергетики ликвидировали 77 нарушений в работе электросетей.
Напомним, в ночь с 30 на 31 марта на большую часть территории региона обрушился штормовой ветер. В 2-15 филиал «Кузбассэнерго – РЭС» был переведен на особый режим работы в связи с повреждениями на энергообъектах, которые стали причиной локальных отключений в 6 районах области.
С 4 до 6 утра 31 марта погода ухудшилась, порывы ветра свыше 25 метров в секунду и снегопад привели к увеличению количества нарушений. Более всего от циклона пострадал центр области.
Устраняются повреждения на 2 линиях электропередачи 110 кВ, четырех линиях 35 кВ, более двух десятков фидеров 6-10 кВ. В настоящее время в зоне обслуживания филиала работают 69 бригад в составе 189 человек, 72 единицы техники. Для подключения на время ремонтных работ социально значимых объектов используются 14 резервных источников питания.
Для усиления группировки задействованных сил и средств из близлежащих филиалов «Алтайэнерго», «Горно-Алтайские электрические сети», «Хакасэнерго» выехало 10 дополнительных аварийно-восстановительных бригад. Участвуют в работах бригады местных сетевых компаний. Также на помощь сибирским энергетикам готовы прийти коллеги из «МРСК Урала» и «Тюменьэнерго».
Для верхового осмотра протяженных линий электропередачи напряжением 110 кВ энергетики задействуют вертолет. Это значительно повысит оперативность поиска неисправностей на объектах.
Координирует действия по ликвидации последствий нарушений оперативный штаб из руководителей и специалистов предприятия. Организовано тесное взаимодействие с администрацией, муниципалитетами, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири, Главным управлением МЧС по Кемеровской области и смежными электросетевыми предприятиями.
В особом режиме работает call – центр предприятия. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.