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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Челябэнерго" обеспечили уличное освещение для жителей поселка в Верхнеуфалейском городском округе

Специалисты Челябэнерго обеспечили уличное освещение для жителей поселка в Верхнеуфалейском городском округе

31 марта 2017, 12:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО

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Энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» завершили комплекс мероприятий, направленных на надежное электроснабжение сетей наружного освещения в п. Уфимка Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области.

Специалисты «Челябэнерго» подключили систему уличного освещения на улицах Культуры, Советская, Комсомольская, Заречная, Набережная и в переулке Школьный к сетям энергокомпании, что позволило повысить качество жизни двухсот жителей поселка. На сегодняшний день, практически вся уличная сеть поселка присоединена к сетям филиала «Челябэнерго». 

Все работы проведены в рамках реализации договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго». 

Компания: Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
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