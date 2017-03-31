Специалисты "Челябэнерго" обеспечили уличное освещение для жителей поселка в Верхнеуфалейском городском округе

CABEX 2017
31 марта 2017, 12:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО
Энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» завершили комплекс мероприятий, направленных на надежное электроснабжение сетей наружного освещения в п. Уфимка Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области.
Специалисты «Челябэнерго» подключили систему уличного освещения на улицах Культуры, Советская, Комсомольская, Заречная, Набережная и в переулке Школьный к сетям энергокомпании, что позволило повысить качество жизни двухсот жителей поселка. На сегодняшний день, практически вся уличная сеть поселка присоединена к сетям филиала «Челябэнерго».
Все работы проведены в рамках реализации договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».